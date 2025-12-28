Астън Вила стори нещо, което го бе правил само още два пъти в историята си!

Астън Вила удължи рекордната си серия от победи след успеха с 2:1 над Челси в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг. Това бе 11-та поредна победа за тима от Бирмингам във всички турнири. Така възпитаниците на Унай Емери изравниха клубен рекорд, който припомня най-добрите дни от историята си от края на XIX и началото на XX век.
Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава
За последно “виланите” постигнаха подобна серия през 1897 и 1914 г. Нещо, което те не правиха дори в златния си период от началото на 80-те години, когато вдигнаха Купата на европейските шампиони (1982) и Суперкупата на УЕФА (1982).
Емери смята, че Вила играе добре, но отново отрече да е в битката за титлата
Все пак при първата подобна серия Астън Вила вдига трофея в тогавашната Първа дивизия, която е предшественик на днешната Премиър лийг. В началото на следващата седмица, на 30-и декември (вторник), предстои мач на “Емиратс” в Лондон срещу лидера Арсенал. При победа отборът, воден от Унай Емери, може да се изравни с “артилеристите” и да се затвърди като един от основните преследвачи, въпреки че испанският мениджър все още отрича, че неговите момчета са конкуренти за титлата.