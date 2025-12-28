Астън Вила стори нещо, което го бе правил само още два пъти в историята си!

Астън Вила удължи рекордната си серия от победи след успеха с 2:1 над Челси в срещата от 18-ия кръг на английската Премиър лийг. Това бе 11-та поредна победа за тима от Бирмингам във всички турнири. Така възпитаниците на Унай Емери изравниха клубен рекорд, който припомня най-добрите дни от историята си от края на XIX и началото на XX век.

За последно “виланите” постигнаха подобна серия през 1897 и 1914 г. Нещо, което те не правиха дори в златния си период от началото на 80-те години, когато вдигнаха Купата на европейските шампиони (1982) и Суперкупата на УЕФА (1982).

Все пак при първата подобна серия Астън Вила вдига трофея в тогавашната Първа дивизия, която е предшественик на днешната Премиър лийг. В началото на следващата седмица, на 30-и декември (вторник), предстои мач на “Емиратс” в Лондон срещу лидера Арсенал. При победа отборът, воден от Унай Емери, може да се изравни с “артилеристите” и да се затвърди като един от основните преследвачи, въпреки че испанският мениджър все още отрича, че неговите момчета са конкуренти за титлата.

¡Aston Villa alcanzó su undécimo triunfo consecutivo entre todas las competencias!



Los de Emery igualan el récord del club, lo logró una vez en 1897 y otra en 1914! pic.twitter.com/WkOcalBaaK — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) December 27, 2025