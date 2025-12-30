Челси 2:2 Борнемут, гол след гол на "Стамфорд Бридж"

Челси играе при 2:2 срещу Борнемут в последния си мач за календарната година. Гола за гостите отбеляза Дейвид Брукс в 6-ата минута, но в 15-ата Коул Палмър изравни от дузпа, а малко по-късно се разписа и Енцо Фернандес. Не след дълго обаче Джъстин Клуйверт вкара за 2:2. След две поредни грешни стъпки в Премиър лийг, "сините" от Лондон ще се опитат да се завърнат към победите. При успех на "Стамфорд Бридж", отборът на Енцо Мареска ще се изравни по точки с Ливърпул и ще измести мърсисайдци от четвъртата позиция.

Борнемут е в долната половина на таблицата, но на сериозна дистанция от зоната на изпадащите. "Черешките" са един от отборите в най-лоша форма и не спечелиха нито един от последните си 9 шампионатни двубои. Тимът няма победа от 26 октомври, когато се наложи с 2:0 над Нотингам Форест.

Марк Кукурея не е възстановен и отсъства от състава на Челси. Промените, които Енцо Мареска е направил спрямо домакинското поражение от Астън Вила, са общо пет. Джош Ачеампонг ще действа като десен бек вместо Рийс Джеймс, а отляво ще играе Мало Густо. Уесли Фофана пък е предпочетен пред Беноа Бадиашил в центъра на защитата. Атаката на "сините" води Лиъм Делап за сметка на Жоао Педро. Почивка получава и Педро Нето, вместо когото започва Естевао. Другите офанзивни оръжия на Челси са Алехандро Гарначо и Коул Палмър, а в средата на терена ще си партнират Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес, който ще запише своя мач номер 100 в Премиър лийг.

Новината в стартовите 11 на Борнемут е присъствието на Антоан Семеньо, който съвсем скоро се очаква да бъде продаден на Манчестър Сити. Почти сигурно двубоят на "Стамфорд Бридж" ще е последният за ганаеца с екипа на "черешките". Атаката на "сините" води Лиъм Делап за сметка на Жоао Педро. Почивка получава и Педро Нето, вместо когото започва Естевао. Другите офанзивни оръжия на Челси са Алехандро Гарначо и Коул Палмър, а в средата на терена ще си партнират Мойсес Кайседо и Енцо Фернандес, който ще запише своя мач номер 100 в Премиър лийг.

In the red corner 💪🍒 pic.twitter.com/skae0zvwdv — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 30, 2025

Началото на мача със сигурност не беше такова, каквото искаха феновете на Челси. Защитата пред Роберт Санчес направи поредица от грешки и една от тях доведе до попадение във вратата на лондончани в 6-ата минута. Дейвид Брукс остана непокрит и отправи удар с глава, а отбитата от Санчес топка отиде към футболиста на Борнемут и той я довкара в мрежата. Ситуацията беше прегледана за евентуална игра с ръка на Алекс Скот, но такава нямаше и попадението остана.

Челси отговори почти мигновено. Естевао проби в наказателното поле, след като преодоля Адриан Труфер. Семеньо се опита да помогне на своя съотборник, но вместо това фаулира Естевао. Първоначално, реферът Самюъл Барът не посочи бялата точка, но след консултация с ВАР промени решението си. Коул Палмър изпълни безупречно дузпата за 1:1 и реализира едва третото си попадение от началото на сезона в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages