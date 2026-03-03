Популярни
  Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 2291
  • 7

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред Sportal.bg след категоричния успех на "белите" срещу Берое с 3:0 в Стара Загора. Босът на най-стария столичен клуб изрази мнение, че Левски ще успее да спечели шампионската титла в efbet Лига.

"Много съм доволен от момчетата! Зарадваха ме навръх националния празник. Видяхте Шопов и останалите как се раздадоха - смятам, че децата на Славия имат бъдеще. Огорчен съм от това, което се случи в края на миналия мач. Някой подлъгва децата от агитката, които започват да псуват. Аз съм последният човек, който може да бъде упрекнат, че не желае доброто на Славия.

Победа днес е за Славия и аз съм щастлив! Отдавна съм казал, че няма смисъл от присъствието на отбори като Берое в групата, но кой ли ме чува. Били сме част от Европейския съюз, били сме не знам къде... Ако стъпим на Луната, сигурно ще кажат, че могат да картотекират и луноходи. Моля ви се! Аз съм спокоен за Славия. Нашият отбор има тил, школата ни произвежда таланти.

Дали съм се чувал с Благо Георгиев, на 50 метра от когото е гръмнала бомба в Дубай? Благо може така да украси една история, че да я направи достойна за пълнометражен филм, ха-ха. Пожелавам му да е жив и здрав, и да се върне в България!

Шампионската титла ли? Като гледам как Лудогорец са свалили гащите, май Левски ще е шампион. Лудогорец май са се отказали", заяви бизнесменът.

