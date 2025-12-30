Арсенал и Астън Вила влизат люта битка на върха в Премиър лийг

Арсенал и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 30 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:15 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд. Това е един от най-очакваните мачове от края на годината, който ще има сериозно отражение върху класирането в английския елит.

Арсенал заема първото място в класирането с 42 точки от 18 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 33 вкарани и само 11 допуснати гола. "Топчиите" имат само три точки преднина пред третия Астън Вила, който е събрал 39 точки от същия брой срещи. "Вилианите" също демонстрират силно нападение с 29 отбелязани гола, но защитата им е допуснала 19 попадения. Този двубой е от изключително значение за борбата за титлата, като победа на гостите би ги изравнила по точки с лидера, докато успех на домакините ще увеличи разликата до шест точки и ще затвърди позицията им на върха.

Арсенал е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Топчиите" победиха Брайтън с 2:1 (27.12.2025), завършиха наравно с Кристъл Палас 1:1 в Карабао Къп (23.12.2025), надделяха над Евертън като гост с 1:0 (20.12.2025) и над Уулвърхамптън с 2:1 (13.12.2025), а в Шампионската лига разгромиха Брюж с 3:0 (10.12.2025).

Астън Вила е в още по-впечатляваща серия с единадесет поредни победи във всички турнири. В последните пет от тях "виланите" спечелиха срещу Челси като гост с 2:1 (27.12.2025), срещу Манчестър Юнайтед с 2:1 (21.12.2025), срещу Уест Хам с 3:2 (14.12.2025), срещу Базел с 2:1 в Лига Европа (11.12.2025) и срещу самия Арсенал с 2:1 (06.12.2025). Двата отбора заемат първо и трето място в класирането, което прави предстоящия двубой решаващ за амбициите им в шампионата.

Интересното е, че в последните пет сблъсъка между двата отбора, Астън Вила има превес с три победи, едно равенство и само една загуба срещу Арсенал. Най-скорошната среща се състоя съвсем наскоро – на 6 декември 2025 г., когато "вилианите" победиха с 2:1 в мач от Премиър лийг. По-рано през годината, на 18 януари 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Емиратс". През август 2024 г. Арсенал спечели с 2:0 като гост, но преди това Астън Вила постигна две последователни победи – 2:0 на "Емиратс" (14.04.2024) и 1:0 на своя стадион (09.12.2023). Тази статистика показва, че бирмингамци са се превърнали в неудобен съперник за лондончани през последните години.

Микел Артета ще се надява, че Юриен Тимбер ще успее да премине късен тест за физическа подготовка. Ако той е на разположение, Деклан Райс ще се върне в ролята си в халфовата линия. Рикардо Калафиори остава под голямо съмнение, след като получи травма на загрявката срещу Брайтън и беше заменен на левия бек от Майлс Луис-Скели.

Добрата новина е, че централният защитник Габриел Магаляеш се възстанови от контузия на адуктор и може да започне като титуляр за първи път от ноември. В лазарета обаче остават Бен Уайт, Кай Хавертц и Кристиан Москера.

Унай Емери също има доста проблеми около състава си. Тайрън Мингс, Рос Баркли и Пау Торес са извън строя заради контузии. Еван Гесан е с националния си отбор на Купата на Африка, а Харви Елиът е под въпрос.

