Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Астън Вила заслужава званието "претендент за титлата", ще търсим активно на пазара

Артета: Астън Вила заслужава званието "претендент за титлата", ще търсим активно на пазара

  • 29 дек 2025 | 15:50
  • 543
  • 2

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешния двубой на неговия тим срещу Астън Вила. Разликата между първия и третия във временното класиране е едва три точки, а само преди три седмици бирмингамци победиха "топчиите" на своя стадион.

"Имаме много труден мач. Познаваме добре Астън Вила и знаем какво правят. Прекрасно е да се подготвяш и да играеш такъв мач. Ще гледаме отново предишния двубой (б.ред. - на 6 декември Астън Вила победи Арсенал на "Вила Парк" с 2:1 след гол на Буендия в добавеното време). Имам няколко идеи и неща, които трябва да направим по-добре. Начинът, по който загубихме там, беше доста жесток.

Дали Астън Вила трябва да бъдат разглеждани като сериозен претендент за титлата? Да, вова е предопределено за тях. Вижте какво правят и колко последователни са. Какво е направил Унай Емери с клуба. Затова мисля, че заслужават напълно това признание", заяви Артета относно утрешния съперник.

На въпроса дали Арсенал ще бъде отново активен на трансферния пазар, имайки предвид много проблеми с контузени играчи, испанецът отговори: "Не знам. Скоро ще имаме повече яснота относно състоянието на някои играчи и сроковете, в които трябва да се завърнат. Ако погледнете другите клубове, те имат състави от по 24-25 футболисти, така че при нас няма нищо особено. Въпреки че имаме повече контузии от очакваното, като някои от тях нямаше как да бъдат избегнати, искаме да бъдем по-добри и знаем колко е важно да имаме правилната наличност от играчи, с които да изиграем този сезон.

Дали ще сме активни, зависи от това дали определи играчи ще са на разположение. Прозорецът е налице. Ние сме Арсенал. Сега трябва да обмислим възможностите, да видим какво ни е необходимо. Трябва да търсим активно. След това ще дойде въпросът дали можем да направим нещо, или не. Това е друга история, но нашата работа е винаги да бъдем много подготвени, защото нещо може да се случи. Надяваме се всичко да бъде много позитивно за нас".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

Ще се опита ли Ливърпул в последния момент да обърка сметките на Манчестър Сити?

  • 29 дек 2025 | 13:47
  • 4486
  • 1
Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

Много неясноти и спорни казуси пред Ла Лига през 2026 година

  • 29 дек 2025 | 13:43
  • 488
  • 0
Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

Халф на Интер изрази недоволството си от Симоне Индзаги

  • 29 дек 2025 | 13:09
  • 1598
  • 0
Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

Селекционерът на Южна Африка: Организацията на турнира е хаос

  • 29 дек 2025 | 12:50
  • 1685
  • 2
Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

Ламин Ямал: Натискът върху мен вече е по-голям

  • 29 дек 2025 | 12:02
  • 1779
  • 2
Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

Моуриньо обяви за победа с 3:2 мач, който завърши 2:2

  • 29 дек 2025 | 11:36
  • 3959
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 4916
  • 1
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 31507
  • 1
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 22500
  • 13
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 47914
  • 89
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 16941
  • 14
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 35624
  • 28