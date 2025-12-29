Артета: Астън Вила заслужава званието "претендент за титлата", ще търсим активно на пазара

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешния двубой на неговия тим срещу Астън Вила. Разликата между първия и третия във временното класиране е едва три точки, а само преди три седмици бирмингамци победиха "топчиите" на своя стадион.

"Имаме много труден мач. Познаваме добре Астън Вила и знаем какво правят. Прекрасно е да се подготвяш и да играеш такъв мач. Ще гледаме отново предишния двубой (б.ред. - на 6 декември Астън Вила победи Арсенал на "Вила Парк" с 2:1 след гол на Буендия в добавеното време). Имам няколко идеи и неща, които трябва да направим по-добре. Начинът, по който загубихме там, беше доста жесток.

Дали Астън Вила трябва да бъдат разглеждани като сериозен претендент за титлата? Да, вова е предопределено за тях. Вижте какво правят и колко последователни са. Какво е направил Унай Емери с клуба. Затова мисля, че заслужават напълно това признание", заяви Артета относно утрешния съперник.

На въпроса дали Арсенал ще бъде отново активен на трансферния пазар, имайки предвид много проблеми с контузени играчи, испанецът отговори: "Не знам. Скоро ще имаме повече яснота относно състоянието на някои играчи и сроковете, в които трябва да се завърнат. Ако погледнете другите клубове, те имат състави от по 24-25 футболисти, така че при нас няма нищо особено. Въпреки че имаме повече контузии от очакваното, като някои от тях нямаше как да бъдат избегнати, искаме да бъдем по-добри и знаем колко е важно да имаме правилната наличност от играчи, с които да изиграем този сезон.

Дали ще сме активни, зависи от това дали определи играчи ще са на разположение. Прозорецът е налице. Ние сме Арсенал. Сега трябва да обмислим възможностите, да видим какво ни е необходимо. Трябва да търсим активно. След това ще дойде въпросът дали можем да направим нещо, или не. Това е друга история, но нашата работа е винаги да бъдем много подготвени, защото нещо може да се случи. Надяваме се всичко да бъде много позитивно за нас".

Снимки: Imago