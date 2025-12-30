Съставите на Манчестър Юнайтед и Уулвърхамптън

Тази вечер Манчестър Юнайтед приема Уулвърхамптън в среща от 19-ия кръг на Премиър лийг. "Червените дяволи" се надяват да запишат нов успех на сметката си, с който да атакуват топ 4. За "вълците" пък положението никак не е розово, като те са в серия от 12 поредни загуби във всички турнири и още нямат победа в първенството от началото на кампанията. Малко вероятно изглежда тя да бъде постигната точно днес на "Олд Трафорд", но във футбола сме виждали и по-странни неща. Дори и равенство би бил добър резултат за гостите, които така поне ще сложат край на серията си от загуби.
Рубен Аморим отново има доста проблеми с окомплектоване на състава си. Той е избрал да започне мача с доста атакуващ състав с Бенямин Шищко на върха на атаката и Матеус Куня, Джошуа Зиркзее и Патрик Доргу, които да го подкрепят в предни позиции. В средата на терена пък ще си партнират Мануел Угарте и Каземиро.
Роб Едуардс пък излиза с Толу Арокодаре като изнесен нападател и Матеуш Мане и Хи-Чан Хуан зад гърба му. Джаксън Чачуа и Уго Буено ще бъдат на двете крила, а Жоао Гомеш и Йон Ариас ще действат в средата на терена.
МАН ЮНАЙТЕД: Ламенс, Далот, Мартинес, Хевън, Шоу, Угарте, Каземиро, Доргу, Куня, Зиркзее, Шешко
УУЛВЪРХАМПТЪН: Са, Дохърти, Москера, Крейчи, Чачуа, Буено, Ариас, Гомеш, Мане, Хуан, Арокодаре