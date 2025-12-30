Рафаел Леао поднови тренировки

Рафаел Леао поднови пълноценни тренировки с отбора и се очаква да бъде на разположение за следващия мач на Милан в Серия "А" срещу Каляри. "Sky Sport Italia", съобщава, че португалецът е провел цяла тренировка със съотборниците си в понеделник.

Леао пропусна последните три мача на тима във всички турнири поради контузия в адукторите, но се очаква да бъде готов за предстоящия двубой от първенството срещу Каляри.

От друга страна, участието на Матео Габия остава под въпрос, тъй като италианският централен защитник продължава да тренира индивидуално.

Въпреки възстановяването на Леао, очакванията са Кристофър Нкунку да започне като титуляр срещу Каляри, докато португалецът ще остане на резервната скамейка.

Новото попълнение Никлас Фюлкруг все още не може да бъде използван от Масимилиано Алетри. Той вече премина медицински прегледи в Милан, но трансферът му ще бъде потвърден официално веднага щом януарският трансферен прозорец отвори.