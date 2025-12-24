Манчестър Юнайтед организира контрола с Милан в Саудитска Арабия

Манчестър Юнайтед и Милан обмислят възможността за провеждане на приятелска среща в Саудитска Арабия.

Поради появата на свободен прозорец в календара, „червените дяволи“ планират да изиграят контролен мач в Близкия изток през февруари.

Според информациите, Юнайтед ще изпрати основния си състав в Саудитска Арабия. Като възможна дата за провеждането на двубоя се разглежда средата на февруари.

Въпреки че договорите все още не са подписани, вече са проведени преговори с представители на Саудитска Арабия за организирането на приятелската среща. Като вероятен съперник на Манчестър Юнайтед се спряга италианският гранд Милан.

Снимки: Imago