Милан е ударил на камък с вратаря на Коринтианс

  • 26 дек 2025 | 09:55
  • 1082
  • 0

Коринтианс е отхвърлил оферта на Милан за титулярния си вратар Уго Ногейра, съобщават медиите в Бразилия.

Италианският клуб е предложил 6 милиона евро плюс 2 милиона евро бонуси за 26-годишния страж. Ръководството на Коринтианс смята тази сума за прекалено ниска. Клубът притежава 60 процента от правата на Ногейра, докато Фламенго разполага с останалите 40%.

Ногейра изигра 26 мача в бразилското първенство през сезон 2025, като допусна 30 гола. Той дебютира за бразилския национален отбор през октомври.

