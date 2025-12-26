Милан е ударил на камък с вратаря на Коринтианс

Коринтианс е отхвърлил оферта на Милан за титулярния си вратар Уго Ногейра, съобщават медиите в Бразилия.
Италианският клуб е предложил 6 милиона евро плюс 2 милиона евро бонуси за 26-годишния страж. Ръководството на Коринтианс смята тази сума за прекалено ниска. Клубът притежава 60 процента от правата на Ногейра, докато Фламенго разполага с останалите 40%.
Ногейра изигра 26 мача в бразилското първенство през сезон 2025, като допусна 30 гола. Той дебютира за бразилския национален отбор през октомври.
Снимки: Gettyimages