Милан е ударил на камък с вратаря на Коринтианс

Коринтианс е отхвърлил оферта на Милан за титулярния си вратар Уго Ногейра, съобщават медиите в Бразилия.

Италианският клуб е предложил 6 милиона евро плюс 2 милиона евро бонуси за 26-годишния страж. Ръководството на Коринтианс смята тази сума за прекалено ниска. Клубът притежава 60 процента от правата на Ногейра, докато Фламенго разполага с останалите 40%.

🚨🌕 | Corinthians goalkeeper Hugo Souza is an objective of AC Milan to replace Mike Maignan.



AC Milan are working on signing Hugo Souza for next June and have submitted a bid in the last few days, which was rejected by Corinthians.



Milan are expected to hold new talks with… pic.twitter.com/3OwSlBICIE — Milan Matters (@MilanMatters) December 25, 2025

Ногейра изигра 26 мача в бразилското първенство през сезон 2025, като допусна 30 гола. Той дебютира за бразилския национален отбор през октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages