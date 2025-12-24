Раздялата с Ориги и отърсването на Милан от едно кошмарно лято

С взаимното прекратяване на договора, подписано от Дивок Ориги, окончателно изчезва от сцената трагичната трансферната политика на Милан по отношение на входящите сделки през сезон 2022/23 – както през лятото, така и през януарския прозорец. От всички футболисти, пристигнали в тези две сесии, вече няма нито един в отбора. Дори и тези, които се бяха върнали от наем. Пълно прочистване, което не остава незабелязано, при положение че са изминали само три години, отбелязва в анализ “Гадзета дело спорт”.

Милан се отърва от Дивок Ориги

Де Кетеларе

Без съмнение най-емблематичният случай за разминаването между очакванията и реалния принос е този на Шарл де Кетеларе. Милан прекара лятото преди три години в упорито ухажване на Брюж за белгиеца, за когото в крайна сметка плати 32 милиона евро плюс бонуси. В плановете на клуба той трябваше да бъде един от най-силните трансфери и ключова фигура, около която да се гради отборът. Реалността обаче беше съвсем различна: Де Кетеларе записа 40 мача за Милан без нито един гол и само една асистенция. В резултат, след едва един сезон, той бе отдаден под наем с опция за откуп на Аталанта, която впоследствие го закупи и той е там и до днес. През настоящия сезон има 4 гола и 3 асистенции в 20 мача (1 444 минути).

Сержиньо Дест

Той пристигна в Миланело от Барселона в последния ден на летния трансферен прозорец, в началото на септември, под наем с опция за откуп на стойност 20 милиона евро. Сделка в последния момент заради дългата контузия на Флоренци, но и операция, която така и не проработи. Десният бек записа 14 участия с напълно незадоволително представяне спрямо цената на наема, която Милан никога не възнамеряваше да плати. „Грешното място в грешния момент“, определи се самият играч преди няколко седмици. През лятото на 2023 г. той премина под наем в ПСВ, който година по-късно го откупи. През този сезон: 23 мача (1 895 минути), 2 гола и 6 асистенции.

Ориги

С него се затваря кръгът от 2022 г. до днес. Един от най-лошите трансферни инвестиции в модерната история на Милан. Пристигнал от Ливърпул като свободен агент, той подписа договор до 2026 г., от който Милан успя да се освободи едва сега, въпреки че белгийският нападател практически не даде почти нищо на терена. Престоят му в Милан се свежда до 36 мача (1 187 минути), с едва два гола и една асистенция. Това, с което Дивок стана наистина „известен“ – условно казано – беше заплатата му: 4 милиона евро нето на година, или 5,2 милиона бруто. Последната му следа е от Ювентус – Милан на 28 май 2023 г., след което белгиецът изчезна от радара. Формално включен в Милан Футуро, той никога не се появи, а дори и наемът в Нотингам Форест не помогна за реабилитацията му. На практика идваше от година и половина извън състава.

Малик Тиау

През последните седмици, при положение че отборът започна да допуска незавидната средна стойност от два гола на мач, немалко хора започнаха да съжаляват за раздялата с Малик. Той напусна Милан миналото лято в посока Нюкасъл – отчасти заради изкушението да играе във Висшата лига, отчасти защото с 40-те милиона евро (включително бонуси), платени от английския клуб, Милан реализира значителна печалба. През настоящия сезон: 23 мача (1 940 минути) и 2 гола.

Астер Вранкс

Идеята – или по-скоро надеждата – беше до края на сезона да има достатъчно основания да се активира опцията за откупуване. Но това не се случи. Белгийският халф намери много малко място в състава на „росонерите“ – само 10 мача (318 минути) и една асистенция. Така той се завърна във Волфсбург, който това лято отново го изпрати в Италия под наем – този път в Сасуоло. Как се представя? Средно. Обещаващо начало, след което минутите намаляха, а се появиха и физически проблеми. Мачове за „неровердите“: 10, общо 511 минути.

Девис Васкес

Той беше единственото попълнение през зимния трансферен прозорец на януари 2023 г. Привлечен от Гуарани като вратар с перспектива, той започна поредица от наеми, от която на практика така и не излезе – първо Шефилд Уензди, после Асколи, след това Емполи. Милан вече не вярваше в него и през юли миналата година договорът му бе разтрогнат по взаимно съгласие. Като свободен агент той премина в Рома, където все още не е дебютирал.

Останалите

Също така, всички играчи, които през 2022 г. се върнаха в Миланело от различни наеми, вече не носят червено-черната фланелка. Адли замина за Саудитска Арабия в Ал-Шабаб (постоянен трансфер), Брешанини е в Аталанта (постоянен трансфер), Калдара се оттегли от футбола, Коломбо е в Дженоа (под наем с условно задължение за откуп от Милан), Дуарте е в Турция в Башакшехир, Побега е в Болоня (също под наем с условно задължение за откуп от Милан), а Плицари е във Венеция.

Следвай ни:

Снимки: Imago