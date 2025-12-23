Президентът на Серия "А" разкри защо Милан и Комо няма да играят в Пърт

Президентът на Серия "А" Ецио Симонели разкри, че вариантът мачът между Милан и Комо да се изиграе в Австралия е пропаднал поради „неприемливи нови искания“. Той също така намекна, че Суперкупа на Италия може да се откаже от формата си с четири финалиста.

„Сътрудничеството със Саудитска Арабия досега върви добре. Провеждаме Суперкупата тук от четири години с много положителни резултати“, отбеляза Симонели.

„Догодина турнирът няма да е тук, както е по договор, но все още не знаем къде ще се състои. Тъй като контрактът не изисква провеждането на няколко мача, вероятно ще се върнем към формата с един-единствен финален двубой", обясни той.

Това със сигурност не беше новината, на която се надяваха местните фенове, тъй като отсъствието на Интер и Милан доведе до значително по-малко зрители на финала в сравнение с двата полуфинала. Огромни платнища с логото на Суперкупата бяха използвани, за да прикрият големите празни сектори по трибуните.

Симонели коментира и внезапния отказ от планирания мач от Серия "А" между Милан и Комо в Пърт. Планът изглеждаше близо до осъществяване, но се провали в последните часове.

„В четвъртък бяхме приели някои условия, които бяха трудни за преглъщане и не ни допадаха, само и само за да можем да изиграем мач от Серия "А" в чужбина за първи път в историята“, обясни Симонели.

„След тези големи усилия, при които се съгласихме да не използваме наши съдии, тази сутрин получихме допълнителни искания, които сметнахме за неприемливи. Затова решихме да не продължаваме повече. По същество, те ни поискаха определени финансови гаранции, а ние отказахме.“

Предвид факта, че мачът беше преместен от февруари, тъй като „Сан Сиро“ ще бъде зает с церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, остава въпросът къде ще се играе срещата.

„Зависи от датите и местата на евентуалните плейофи в Шампионската лига. Мачът ще се играе на „Сан Сиро“, когато стадионът е свободен, но трябва да изчакаме след 31 януари, за да определим точна дата“, завърши Симонели.