Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан предлага размяна на Ювентус

Милан предлага размяна на Ювентус

  • 25 дек 2025 | 15:53
  • 731
  • 0
Милан предлага размяна на Ювентус

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри иска да подсили защитата. Той има желание да привлече Федерико Гати от Ювентус през януарския трансферен прозорец. Бранителят има договор с "бианконерите" до 2030 г. и клубът не планира да се разделя с него, което прави подобен трансфер доста труден.

Според "Република" Милан ще се опита да убеди Ювентус, като предложи Самуеле Ричи в замяна. Той игра в 14 мача от началото на сезона, след като бе привлечен през лятото за 23 милиона евро. В добавка Милан може да предложи и Кони Де Винтер, който не успя да са наложи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

Убийство принуди бивш съотборник на Божинов да спре с футбола

  • 25 дек 2025 | 13:26
  • 1998
  • 0
Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

Ламин Ямал се включи в мачле на плажа в Дубай

  • 25 дек 2025 | 12:54
  • 1352
  • 0
Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му

Юрген Клоп няма откупна клауза, уточни работодателят му

  • 25 дек 2025 | 12:32
  • 3970
  • 2
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 4630
  • 0
Барселона предаде всички документи - чака се решение на общината

Барселона предаде всички документи - чака се решение на общината

  • 25 дек 2025 | 11:14
  • 3771
  • 3
Кристиано Роналдо в преследване на гол №1000

Кристиано Роналдо в преследване на гол №1000

  • 25 дек 2025 | 10:57
  • 8932
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 3394
  • 7
Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 6839
  • 19
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 9054
  • 7
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 5565
  • 52
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 3527
  • 147
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 4630
  • 0