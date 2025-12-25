Милан предлага размяна на Ювентус

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри иска да подсили защитата. Той има желание да привлече Федерико Гати от Ювентус през януарския трансферен прозорец. Бранителят има договор с "бианконерите" до 2030 г. и клубът не планира да се разделя с него, което прави подобен трансфер доста труден.
Според "Република" Милан ще се опита да убеди Ювентус, като предложи Самуеле Ричи в замяна. Той игра в 14 мача от началото на сезона, след като бе привлечен през лятото за 23 милиона евро. В добавка Милан може да предложи и Кони Де Винтер, който не успя да са наложи.