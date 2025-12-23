Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бившият германски голмайстор Оливер Бирхоф одобрява все по-сигурния трансфер на сънародника си Никлас Фюлкруг в Милан. Германецът, който донесе европейската титла от 1996 г. във финала срещу Чехия с двата си гола и спечели Скудетото с “росонерите” през 1999 г., изброява пред “Гадзета дело спорт” качествата на нападателя на Уест Хам.

Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

“Фюлкруг е класическа 9-ка, централен нападател от старата школа, който може да бъде много полезен в система на игра, изискваща централен нападател, който да служи като отправна точка. Умението му да играе с гръб към вратата и присъствието му в наказателното поле са най-добрите му качества. Когато го търсят с центрирания от фланговете, той печели много въздушни двубои, защото има добър тайминг и знае как да изпревари директния си пазач. Технически е добър и никога не се предава”, казва Бирхоф за сънародника си пред “Гадзета”.

Bierhoff: "Tre pregi e un difetto. Milan, ti dico perché Füllkrug è l'uomo giusto" https://t.co/PYSuuyx1SG — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 23, 2025

Бившият нападател на Асколи, Удинезе, Милан и Киево се спира и на слабите страни и личните качества на Фюлкруг, който познава много добре и от ролята си на технически директор на Германия.

“Не е бърз и не трябва да се иска от него да атакува в дълбочина или да води контраатаки. Не се страхува да повиши тон, когато е необходимо. Той е човек с характер и опит, когото съотборниците слушат. Накратко, лидер.

🗣️ Bierhoff spoke to @Gazzetta_it: Füllkrug? A classic number nine, an old-school centre-forward who can be very useful in a system that relies on a central striker as a reference point." pic.twitter.com/5MVj6JY8pQ — Milan Posts (@MilanPosts) December 23, 2025

В националния отбор вкарваше редовно, защото Фюлкруг беше това, от което отборът се нуждаеше, а именно отправна точка в наказателното поле, тежък централен нападател, който да бъде намиран от съотборниците си, добри в извеждащите пасове или центриранията”, казва още Бирхоф.

“Ако Алегри е искал централен нападател, способен да създава пространства, да налага присъствието си и да намира вратата, той го е намерил. Фюлкруг имаше няколко контузии, които не му позволиха да намери най-добрата си физическа форма в Уест Хам и да се адаптира към първенство, различно от германското. Стойността му обаче не подлежи на съмнение.

🗣️ Bierhoff spoke to @Gazzetta_it: What are his best qualities? "His ability to play with his back to goal and his presence in the penalty area. When he’s targeted with crosses from the wings, he wins many aerial duels because he has good timing and knows how to anticipate his… pic.twitter.com/DhLfV8UDen — Milan Posts (@MilanPosts) December 23, 2025

“Надявам се той да помогне на Милан за Скудетото и за завръщане в Шампионската лига, защото продължавам да подкрепям бившия си отбор. Оставам свързан с Милан и следя какво се случва в Италия. Серия А е много равностойна и това е положително, защото трябва отново да стане второто най-важно първенство в Европа след Висшата лига. Не ми харесва да гледам Шампионската лига без Милан. Такъв клуб трябва винаги да бъде сред главните действащи лица в Европа”, завършва Бирхоф.

Следвай ни:

Снимки: Imago