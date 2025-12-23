Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бившият германски голмайстор Оливер Бирхоф одобрява все по-сигурния трансфер на сънародника си Никлас Фюлкруг в Милан. Германецът, който донесе европейската титла от 1996 г. във финала срещу Чехия с двата си гола и спечели Скудетото с “росонерите” през 1999 г., изброява пред “Гадзета дело спорт” качествата на нападателя на Уест Хам.
Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното
“Фюлкруг е класическа 9-ка, централен нападател от старата школа, който може да бъде много полезен в система на игра, изискваща централен нападател, който да служи като отправна точка. Умението му да играе с гръб към вратата и присъствието му в наказателното поле са най-добрите му качества. Когато го търсят с центрирания от фланговете, той печели много въздушни двубои, защото има добър тайминг и знае как да изпревари директния си пазач. Технически е добър и никога не се предава”, казва Бирхоф за сънародника си пред “Гадзета”.
Бившият нападател на Асколи, Удинезе, Милан и Киево се спира и на слабите страни и личните качества на Фюлкруг, който познава много добре и от ролята си на технически директор на Германия.
“Не е бърз и не трябва да се иска от него да атакува в дълбочина или да води контраатаки. Не се страхува да повиши тон, когато е необходимо. Той е човек с характер и опит, когото съотборниците слушат. Накратко, лидер.
В националния отбор вкарваше редовно, защото Фюлкруг беше това, от което отборът се нуждаеше, а именно отправна точка в наказателното поле, тежък централен нападател, който да бъде намиран от съотборниците си, добри в извеждащите пасове или центриранията”, казва още Бирхоф.
“Ако Алегри е искал централен нападател, способен да създава пространства, да налага присъствието си и да намира вратата, той го е намерил. Фюлкруг имаше няколко контузии, които не му позволиха да намери най-добрата си физическа форма в Уест Хам и да се адаптира към първенство, различно от германското. Стойността му обаче не подлежи на съмнение.
“Надявам се той да помогне на Милан за Скудетото и за завръщане в Шампионската лига, защото продължавам да подкрепям бившия си отбор. Оставам свързан с Милан и следя какво се случва в Италия. Серия А е много равностойна и това е положително, защото трябва отново да стане второто най-важно първенство в Европа след Висшата лига. Не ми харесва да гледам Шампионската лига без Милан. Такъв клуб трябва винаги да бъде сред главните действащи лица в Европа”, завършва Бирхоф.
Снимки: Imago