Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

  • 23 дек 2025 | 13:44
  • 687
  • 0

Бившият германски голмайстор Оливер Бирхоф одобрява все по-сигурния трансфер на сънародника си Никлас Фюлкруг в Милан. Германецът, който донесе европейската титла от 1996 г. във финала срещу Чехия с двата си гола и спечели Скудетото с “росонерите” през 1999 г., изброява пред “Гадзета дело спорт” качествата на нападателя на Уест Хам.

Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното
Фюлкруг пристигна в Милано, "росонерите" го взимат по-евтино от очакваното

Фюлкруг е класическа 9-ка, централен нападател от старата школа, който може да бъде много полезен в система на игра, изискваща централен нападател, който да служи като отправна точка. Умението му да играе с гръб към вратата и присъствието му в наказателното поле са най-добрите му качества. Когато го търсят с центрирания от фланговете, той печели много въздушни двубои, защото има добър тайминг и знае как да изпревари директния си пазач. Технически е добър и никога не се предава”, казва Бирхоф за сънародника си пред “Гадзета”.

Бившият нападател на Асколи, Удинезе, Милан и Киево се спира и на слабите страни и личните качества на Фюлкруг, който познава много добре и от ролята си на технически директор на Германия.

“Не е бърз и не трябва да се иска от него да атакува в дълбочина или да води контраатаки. Не се страхува да повиши тон, когато е необходимо. Той е човек с характер и опит, когото съотборниците слушат. Накратко, лидер.

В националния отбор вкарваше редовно, защото Фюлкруг беше това, от което отборът се нуждаеше, а именно отправна точка в наказателното поле, тежък централен нападател, който да бъде намиран от съотборниците си, добри в извеждащите пасове или центриранията”, казва още Бирхоф.

“Ако Алегри е искал централен нападател, способен да създава пространства, да налага присъствието си и да намира вратата, той го е намерил. Фюлкруг имаше няколко контузии, които не му позволиха да намери най-добрата си физическа форма в Уест Хам и да се адаптира към първенство, различно от германското. Стойността му обаче не подлежи на съмнение.

“Надявам се той да помогне на Милан за Скудетото и за завръщане в Шампионската лига, защото продължавам да подкрепям бившия си отбор. Оставам свързан с Милан и следя какво се случва в Италия. Серия А е много равностойна и това е положително, защото трябва отново да стане второто най-важно първенство в Европа след Висшата лига. Не ми харесва да гледам Шампионската лига без Милан. Такъв клуб трябва винаги да бъде сред главните действащи лица в Европа”, завършва Бирхоф.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

  • 23 дек 2025 | 13:32
  • 1206
  • 0
Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

  • 23 дек 2025 | 12:08
  • 690
  • 0
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4487
  • 5
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13303
  • 24
Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

  • 23 дек 2025 | 11:06
  • 1668
  • 4
Реал Мадрид иска да повтори сценария на Барселона

Реал Мадрид иска да повтори сценария на Барселона

  • 23 дек 2025 | 11:03
  • 5951
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

  • 23 дек 2025 | 14:21
  • 4420
  • 26
Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 13303
  • 24
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 9279
  • 16
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 14919
  • 39
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 4487
  • 5
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 6185
  • 18