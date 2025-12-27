В Наполи са доволни от Хойлунд

Ръководството на Наполи е напълно доволно от представянето на датския нападател Расмус Хойлунд и не вижда рискове за бъдещето му в клуба, твърди Sky Sport Italia.

#Napoli are fully satisfied with Hojlund’s performances and do not consider the option to redeem him to be at risk in any way. Confidence in the player remains total, both for what he has shown on the pitch and for his potential to grow.



[@SkySport] pic.twitter.com/SS9FbYwWXA — Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 26, 2025

Според източника ръководството на клуба все още има пълно доверие в играча, както въз основа на демонстрираното му ниво, така и на потенциала му за по-нататъшен напредък. Клубът подчертава, че отношението му към Хойлунд остава непроменено: нито ръководството, нито треньорският щаб имат съмнения относно датчанина и разчитат на него както в близко, така и в дългосрочен план.

Наемът на Хойлунд е до края на текущия сезон. Наполи има задължението да закупи 22-годишния нападател, ако бъдат изпълнени определени условия. Датчанинът от началото на кампанията изигра 19 мача за италианския клуб, в които е вкара 7 гола и направи 3 асистенции.