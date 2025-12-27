В Наполи са доволни от Хойлунд

Ръководството на Наполи е напълно доволно от представянето на датския нападател Расмус Хойлунд и не вижда рискове за бъдещето му в клуба, твърди Sky Sport Italia.
Според източника ръководството на клуба все още има пълно доверие в играча, както въз основа на демонстрираното му ниво, така и на потенциала му за по-нататъшен напредък. Клубът подчертава, че отношението му към Хойлунд остава непроменено: нито ръководството, нито треньорският щаб имат съмнения относно датчанина и разчитат на него както в близко, така и в дългосрочен план.
Беше отписан от Аморим в Ман Юнайтед, а сега го провокира
Наемът на Хойлунд е до края на текущия сезон. Наполи има задължението да закупи 22-годишния нападател, ако бъдат изпълнени определени условия. Датчанинът от началото на кампанията изигра 19 мача за италианския клуб, в които е вкара 7 гола и направи 3 асистенции.