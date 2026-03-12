Популярни
Европейските лиги дават пресконференция в София
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Дан Желязков е сребърен медалист на Световната купа по тенис на маса в Берлин

Дан Желязков е сребърен медалист на Световната купа по тенис на маса в Берлин

  • 12 март 2026 | 12:04
  • 167
  • 0
Дан Желязков е сребърен медалист на Световната купа по тенис на маса в Берлин

9-годишният български талант Дан Желязков спечели сребърен медал на престижен турнир от  Световната купа по тенис на маса, проведен от 9 до 15 март в Берлин, Германия. 

България беше представена от братята Дан и Слав Желязкови - състезатели на Спортен клуб по  тенис на маса „Варна 2015“. Двамата млади таланти се състезаваха във възрастовите категории  до 11 и до 13 години. 

По пътя към сребърния медал Дан Желязков показа изключително силна игра. В груповата  фаза той записа три победи и една загуба, което му осигури място на четвъртфиналите. Там  българинът постигна драматична победа с 3:2 гейма срещу представителя на домакините  Маной Санкара. 

В полуфиналния двубой Желязков продължи силното си представяне и победи с 3:1 гейма  поставения под номер 2 в схемата Алиакбар Мирзалиев от Азербайджан. На финала младият  български състезател отстъпи пред водача в схемата Юлиян Лугингер от Австрия и завърши турнира като вицешампион. 

Това е първи финал в турнир от подобен ранг за Дан Желязков. Преди надпреварата той  заемаше 48-о място в световната ранглиста, като след актуализирането ѝ се очаква да направи  сериозен скок и да попадне в топ 20. 

Другият български представител - 7-годишният Слав Желязков - направи своя дебют на  международната сцена, където се изправи срещу едни от най-добрите млади състезатели в  тура и натрупа ценен опит. 

Следващото участие на братята Желязкови ще бъде на турнир от Световната купа в  Панагюрище, България, който ще се проведе от 26 до 29 март.

