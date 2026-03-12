"Опитът срещу амбицията" на Турнира на претендентките

Опитът среща амбицията, когато осем елитни шахматистки ще се борят за правото да предизвикат действащата световна шампионка.

След три седмици осем от най-добрите шахматистки в света ще участват в турнир по система двойна кръгова схема, за да определят коя ще получи правото да предизвика настоящата световна шампионка при жените – китайката Дзю Уендзюн.

Турнирът на претендентките на ФИДЕ започва на 28 март в Cap St Georges Hotel & Resort на западния бряг на средиземноморския остров Кипър. В рамките на 14 кръга класически шах ще стане ясно коя ще се класира за финалния етап от цикъла за световната титла.

Според правилата на ФИДЕ, шахматистки от една и съща федерация трябва да се срещнат още в ранните кръгове на турнира. Пълните двойки за всички кръгове вече са публикувани.

Полето през 2026 г. съчетава опитни участнички в турнира на претендентките като Хъмпи Конеру, Тан Джонги, Катерина Лагно и Александра Горячкина с представители на новото поколение като Джу Дзинър, Дивя Дешмух, Вайшали Рамешбабу и Бибисара Асаубаева.

Заради формата двойна кръгова система, двубоите между опитните състезателки и младите звезди ще бъдат ключови, особено когато психологическата издръжливост и подготовката се окажат решаващи в последните кръгове. Очаква се разнообразие от стилове – от тактическата динамика на Вайшали до стратегическата дълбочина на Тан Джонги.

Ето и участничките:

Джу Дзинър (Китай, 2578 ЕЛО)

Китайската гросмайсторка бързо се изкачи до елита и пристига в Кипър като най-високо класираната участничка. Тя се класира, след като спечели серията FIDE Women’s Grand Prix 2024/25, като постоянно заемаше челни позиции.

Известна с агресивния си стил, силната подготовка в дебюта и отличните тактически умения в мителшпила, Джу е сериозен претендент за първото място. Единственият възможен недостатък е липсата на опит на ниво турнир на претендентките – това ще бъде дебютът ѝ.

Хъмпи Конеру (Индия, 2535 ЕЛО)

Хъмпи Конеру е една от най-опитните участнички в турнира и има няколко участия в претендентките. Тя е една от най-великите шахматистки на Индия, бивша претендентка за световната титла и ключова фигура в индийския отбор на шахматните олимпиади. Класира се за турнира като сребърна медалистка на Световната купа за жени 2025 в Батуми.

Конеру отстъпи във финала на своята съотборничка Дивя Дешмух. Спокойният ѝ и ресурсен стил, съчетан с дълбоко позиционно разбиране, често ѝ дава предимство в дълги технически партии. Тя е много силна и в бързия шах, като има пет медала от световни първенства по рапид и блиц.

Тан Джонги (Китай, 2535)

Бивша световна шампионка (2017–2018) и силна състезателка в класическия шах, Тан Джонги се класира след третото си място на Световната купа 2025.

Тя има богат опит в цикъла за световната титла – както като шампионка, така и като претендентка. След второто си място в цикъла 2022/2023, тя отново показа силата си през 2024 г., когато спечели Турнира на претендентките в Торонто.

Тан е известна със стратегическата си дълбочина и устойчивост. Тя не разчита на тактически хаос, а предпочита постепенно да натрупва малки предимства и да изтощава съперниците си в ендшпила.

Александра Горячкина (ФИДЕ, 2534 ЕЛО)

Горячкина е смятана за една от най-комплексните шахматистки в женския шах. Тя обяви присъствието си сред елита през 2019 г., когато спечели Турнира на претендентките и получи право да играе за световната титла срещу Дзю Уендзюн.

През 2021 г. достигна рейтинг 2611, което е постигано от много малко шахматистки. Тя спечели Световната купа за жени 2023 и през 2025 г. стана световна шампионка по рапид в Доха.

Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2516 ЕЛО)

Асаубаева се класира като най-добре представилата се шахматистка в сериите на ФИДЕ 2024/25.

Тя е трикратна световна шампионка по блиц (2021, 2022, 2025) и е известна с умението си да играе в динамични позиции, където инициативата е решаваща.

През 2026 г. тя направи силно представяне в Tata Steel Challengers, спечели 19 рейтинг точки и достигна личен максимум от 2516.

Катерина Лагно (ФИДЕ, 2508)

Лагно има богата история в турнира на претендентките и се класира чрез второто си място в Grand Swiss 2025.

Тя е опитен гросмайстор с множество титли, включително:

световни титли по блиц

световна титла по рапид

европейски титли

отборни златни медали от олимпиади

Дивя Дешмух (Индия, 2497 ЕЛО)

Най-младата участничка в турнира.

Тя се класира след като спечели Световната купа за жени 2025, което е най-голямото постижение в кариерата ѝ досега. Успехът ѝ донесе и гросмайсторската титла.

Дивя е:

световна шампионка за девойки 2024

част от златния индийски отбор на Олимпиадата по шахмат 2024

Вайшали Рамешбабу (Индия, 2470 ЕЛО)

Вайшали е известна като универсална и отлично подготвена шахматистка. Тя се класира за турнира, след като спечели FIDE Women’s Grand Swiss 2025 – и то за втори пореден път (след победата през 2023). Вайшали също беше част от златния индийски отбор на Олимпиадата 2024.

Въпреки че има най-ниския рейтинг сред участничките, постоянният ѝ прогрес и силната ѝ тактическа игра я правят опасен аутсайдер за турнира.