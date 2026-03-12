Популярни
Христина Пенева и Калоян Петров с полуфинал на СК по скокове на батут в Алкмаар

  • 12 март 2026 | 07:48
  • 406
  • 0
Христина Пенева и Калоян Петров се класираха за полуфиналите в дисциплината синхронни смесени двойки на световната купа по скокове на батут в нидерланския град Алкмаар. Българите, които са носители на трофея за миналата година в тази дисциплина, представиха стабилно комбинацията си и с резултат от 47.850 точки влязоха в сред 16 най-добри дуета, които продължават във вторлата фаза на квалификацията  с 12-ти резултат.

Полуфиналът и финалът в смесените синхрони ще се проведе в петък, а днес състезанието продължава с квалификациите в индивидуалния батут, където при жените ще ни представят Христина Пенева и Марияна Узунова, при мъжете - Калоян Петров и Мариян Михалев, а при синхронните скокове ще видим двойката Христина Пенева и Марияна Узинова.

