Колоездачната Обиколка на Франция може да стартира от Берлин през 2029 година

  • 11 март 2026 | 17:04
  • 208
  • 0
Обиколката на Франция по колоездене може да стартира от Берлин през 2029 година. Поне на това се надяват организаторите на проекта "Големият старт Германия, чийто президент Томас Хофман твърди, че има "много добра комунакация" с компанията ASO, която организира най-голямото колоездачно състезание в света, съобщава АФП.

"Имаме много добра комуникация. ASO ни дава много добри шансове да кандидатстваме през 2029, при положение, че е замесен Берлин", обясни Хофман пред германската агенция SID. "Под каквото и да е форма - цял етап, пролог или състезание по часовник, това предстои да се уточни, както и самото трасе", добави германецът.

В началото инициативата предвиждаше 2030 години за 40 години обединена Германия с етапи в три региона - Саксония, Сакс-Анхалт и Тюрингия, но 40 години от падането на Берлинската стена ще бъде по-знаково.

"Очевидно е, че германска кандидатура с Берлин ще бъде по-силна. За мен като французин, но и на много европейци събитието е свързано преди всичко с падането на Берлинската стена през ноември 1989. За мен това ще бъде много силен сигнал: Берлин 2029 и падането на стената през 1989", обясни шефът на Тур дьо Франс Кристиан Прюдод пред германския телевизионен канал ARD през януари.

Прага и Словения, родината на четирикратния победител на Обиколката на Франция Тадей Погачар, също са кандидати за старта на състезанието през 2029.

Тур дьо Франс е стартирал четири пъти от Германия през годините - 1965 в Кьолн, 1980 във Франкфурт, 1987 в Западен Берлин и през 2017 в Дюселдорф.

Между 2022 и 2027 Обиколката започна само веднъж във Франция - 2025 в Лил, като тръгна от Копенхаген през 2022, Билбао през 2023, Флоренция през 2024. През тази година стартът ще бъде в Барселона, а догодина в Единбург.

