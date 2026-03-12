Популярни
Вход / Регистрирай се
Състезателката на ФАФА Радена Ангелова демонстрира тренировка пред студенти от НСА

  • 12 март 2026 | 10:30
Състезателката на ФАФА Радена Ангелова демонстрира тренировка пред студенти от НСА

Състезателката от Федерацията по адаптирана физическа активност Радена Ангелова – с личен треньор гл. ас. Ирина Божинова – участва в моделирана тренировка, наблюдавана от студентите от първи курс, специалност „Адаптирана физическа активност“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ с преподавател доц. Нели Танкушева.

Подготовката на спортната гимнастичка е насочена към предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София и ще включва пет спорта – спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на корт и тенис на маса. Надпреварата ще събере състезатели от различни държави, а домакинството в българската столица е важна стъпка за развитието на спорта за хора със специални потребности у нас.

Практическото наблюдение на подобни тренировки е важна част от обучението на студентите, тъй като им дава възможност да видят в реална среда как се прилагат принципите на адаптираната физическа активност и как спортът подпомага развитието и социалната интеграция на хората със специални потребности.

