Александър Колев обясни за раздялата си с Левски

Бившият нападател на Левски Александър Колев обясни защо се е стигнало до раздялата му с Левски през лятото. Припомняме, че "сините" изпратиха своя футболист да тренира с втория отбор, а седмица по-късно двете страни официално прекратиха взаимоотношения.

"Раздялата с Левски стана доста бързо. Предполагам, че това е решение на ръководството. Имам голямо уважение към Хулио Веласкес, до ден днешен си пишем. Искал съм съвети от него. От едно интервю тръгна целият негативизъм. Според мен нямаше толкова добър колектив в съблекалнята. Може би това трябваше да го запазя за себе си, но винаги съм бил откровен. Мисля, че така е редно.

С г-н Веласкес имам прекрасни отношения. От ръководството ми беше съобщено, че това е решение на треньора. През зимната подготовка имаше две оферти за мен. Ръководството тогава каза, че парите са малко, което ме наведе на мисълта, че ще разчитат на мен. Много бързо стана цялото това нещо.

След като свърши лагерът с националния отбор, ми беше съобщено, че започвам подготовка с втория отбор. Попитах каква е причината и доколкото разбрах е интервюто, което съм дал. Разговарях с Наско Сираков за две минути. Не тая лоши чувства към Левски. Станало е, защото е трябвало да стане", сподели Алекс Колев в "Гостът на Sportal.bg".