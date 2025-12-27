Левски се отказа от част от трансферните си цели заради високи цени

Привличането на нов нападател е приоритет за ръководството на Левски. За върха на атаката “сините” разполагат с Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов. Двамата обаче са типични тарани. А целта на шефовете е да дадат и „по-раздвижен“ играч за върха на атаката на треньора Хулио Веласкес. Сините се събират на първа тренировка на 4 януари, а два дни по-късно тръгват за Турция, където ще премине основната част от подготовката. Желанието на наставника е там да разполага с попълнение.

Левски имаше няколко набелязани опции за нападател, но на „Герена“ вече са отписали част от тях. Причината е високата цена, която е поставена на желаните. Към момента в стадий на замръзване с тенденция към провал са разговорите с ПСВ за тарана Робин ван Дувен и атакуващия халф Ноа Фернандес. Дуото е част от отбора на филипсите до 21 години, който се състезава във второто ниво на нидерландския футбол. За нападателя имаше контакти на ниво около 800 хиляди евро, но впоследствие цената на набелязания от Левски играч надмина 1.5 милиона евро. Като типична за клуб с голяма и традиционна школа, ПСВ иска да запази процент от правата му. На камък са ударили опитите на сините да договорят пакетна цена с белгиеца с ямайски корени Фернандес, въпреки ясната цел от необходимост най-вече на централен нападател, пише “Тема спорт”.

Сред набелязаните играчи за върха на атаката е и стрелецът на португалския елитен Жил Висенте – Пабло Фелипе. 21-годишният португалец, който е с бразилски корени, е в радара на скаутите на Левски от лятото, когато цената му бе малко под милион евро. Към момента обаче от „Герена“ нямат готовност да преговарят на такива финансови нива.

Досега сините са доста пасивни на трансферния прозорец. И се очаква тази тенденция да се запази в дните до Нова година. Дотогава е малко вероятно на „Герена“ да се сдобият с ново попълнение. В полезрението на клуба продължават да са халфът на Славия Исак Соле и крилото на Спартак (Варна) – Шанде.