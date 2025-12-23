Популярни
Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg“
Майкон: 2025 беше невероятна година

  • 23 дек 2025 | 10:04
  • 368
  • 0

Левият защитник на Левски Майкон направи равносметка на изминаващата 2025 година. Крайният бранител се превърна в един от най-конвертируемите футболисти на "сините" от началото на кампанията.

"2025 беше невероятна година. На половината от сезона сме, борим се за титлата! Фокусирани сме върху останалата част от състезанието и преследваме целите си", написа бразилецът.

Силното му представяне доведе и до сериозен интерес от чужди клубове към него. Желанието на Левски обаче е да подпишат нов дългосрочен договор с него, с който ще повишат сериозно месечното му възнаграждение. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027 година.

  • 23 дек 2025 | 00:56
  • 2046
  • 0
  • 22 дек 2025 | 19:33
  • 4852
  • 1
  • 22 дек 2025 | 19:00
  • 3214
  • 0
  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 31851
  • 48
  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 31457
  • 296
  • 22 дек 2025 | 16:09
  • 2425
  • 4
  • 23 дек 2025 | 11:00
  • 1329
  • 6
  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 4644
  • 10
  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 2655
  • 6
  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 7551
  • 17
  • 23 дек 2025 | 08:00
  • 3392
  • 2
  • 23 дек 2025 | 07:00
  • 1865
  • 0