Майкон: 2025 беше невероятна година

Левият защитник на Левски Майкон направи равносметка на изминаващата 2025 година. Крайният бранител се превърна в един от най-конвертируемите футболисти на "сините" от началото на кампанията.

"2025 беше невероятна година. На половината от сезона сме, борим се за титлата! Фокусирани сме върху останалата част от състезанието и преследваме целите си", написа бразилецът.

Бразилски грандове също по петите на Майкон

Силното му представяне доведе и до сериозен интерес от чужди клубове към него. Желанието на Левски обаче е да подпишат нов дългосрочен договор с него, с който ще повишат сериозно месечното му възнаграждение. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027 година.