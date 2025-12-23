Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Ненужен в Левски се срещна с агента си

Ненужен в Левски се срещна с агента си

  • 23 дек 2025 | 09:11
Ненужен в Левски се срещна с агента си

Крилото на Левски Фабио Лима се срещна с агента си Тулио Соуса в родината си. Двамата са обсъдили бъдещето на бразилеца. Както е известно, "сините" искат да се разделят с атакуващия футболист, но за момента южноамериканецът се дърпа и не иска да разтрогне договора си.

Контрактът му изтича в края на сезона и той не влиза в плановете на Хулио Веласкес. Лима е и един от най-скъпоплатените на "Герена". Бразилецът изигра 17 двубоя във всички турнири през есента, в които не вкара гол и не направи асистенция. Той често бе използван от треньора в ролята на ляв бек..

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Лима се оказа ненужен в Левски, като компания му правят още двама - халфовете Карлос Охене и Патрик Мислович. Договорите на ганаеца и словака също изтичат през лятото и столичани се надяват, че ще могат да постигнат договорка за по-ранното им прекратяване.

