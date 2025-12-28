Ериксен откровен за работата с Аморим: Това определено не помогна

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Кристиан Ериксен говори за работата си под ръководството на Рубен Аморим на “Олд Трафорд” и посочи грешки на португалеца, които са повлияли негативно на тима. Датският халф напусна “червените дяволи” през това лято като свободен агент и премина във Волфсбург. Той сподели колко предизвикателна е била за някои от играчите откритостта на португалския мениджър пред медиите.

Датският национал беше една от водещите фигури в съблекалнята на Юнайтед, когато Аморим пристигна в клуба през ноември 2024 г., но записа едва 22 мача под ръководството на новия треньор във всички турнири. Аморим предизвика вълнение с пристигането си в Манчестър не само с игровата си философия и придържането към формацията 3-4-3, но и с готовността си да бъде откровен пред пресата.

През януари португалецът проведе една от най-скандалните си пресконференции, наричайки отбора, който тогава се намираше в долната половина на таблицата, „може би най-лошият отбор в историята на Манчестър Юнайтед“. В крайна сметка тимът завърши сезона в Премиър лийг именно в дъното на класирането.

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Боксинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Публични коментари като този, отбеляза Ериксен от новия си клуб Волфсбург, не са допринесли особено за повдигането на отборния дух.

„Това не помогна. Изобщо не помогна. Искам да кажа, че това не беше... Не мисля, че изобщо бе от помощ на играчите. Някои неща можеш да ги кажеш вътре в отбора, но не е много умно да ги казваш пред всички, за да оказваш допълнителен натиск и да поставяш допълнителен етикет на футболистите, които вече се опитваха да дадат най-доброто от себе си. Изобщо не мисля, че това помогна. Дали е прав или не, няма значение, но за нас беше нещо от рода на: „О, ето пак започваме. Още едно заглавие.“

Ериксен коментира и постоянните критики, които играчите на Манчестър Юнайтед получават от популярни анализатори, много от които са клубни легенди и участват в подкасти, коментари на мачове или дават интервюта за вестници.

Аморим: Имали сме трудни моменти, понякога това сплотява отбора

Халфът призна, че натискът върху настоящите играчи на „Олд Трафорд“ се удвоява от тези, които преди това са носили фланелката им, а след това са изключително критични.

„На всяка позиция ще си кажеш: „О, да, сега имаме Каземиро, но трябва да го сравняваш с Рой Кийн“ или „Имахме (Робин) ван Перси тук, така че този нападател сега трябва да може да прави това“, обясни Ериксен.

„Така че всичко в Юнайтед е такова. Щом носиш емблемата, носиш цялата тази история със себе си, трябва да продължиш това, което е било преди, и да го промениш или подобриш, което, разбира се, е почти невъзможно, когато си печелил титлата осем от 11 години в Премиър лийг.“

„Това оказва голям натиск върху играчите и след това, очевидно, когато попаднеш в ситуация, в която сменяш много мениджъри, много структури, тогава, да, за един играч е трудно наистина да успее.“

Макар Ериксен да призна, че самият клуб върши добра работа в „защитата“ на играчите от външния шум, „има много анализатори, бивши играчи на Юнайтед, които имат мнение, а също и феновете“.

„Очевидно шумът отвън оказва голям натиск върху теб. Отвътре беше по-скоро въпрос на това дали можеш да заглушиш всичко останало. Мисля, че тогава би могъл да успееш.“

Въпреки че публичното омаловажаване на отбора от страна на Аморим може и да не е подсилило и без това крехкото самочувствие в състава му, Ериксен засвидетелства силата на неговата честност във всички аспекти на треньорската му работа.

„Той дойде със своите идеи. Опита се да промени нещата, както все още виждате, опита се да ги направи по своя начин“, обяснява датчанинът. „Определени играчи за определени позиции, за определен стил на игра – така той вижда успеха.“

„Аморим трябваше да промени много, защото играчите не бяха свикнали с тази система. Също така, исторически, Юнайтед винаги е харесвал различна система.“

„И той беше много честен и прям с мен от самото начало. Бих казал, много, много, много честен.“

Непоколебимата отдаденост на Аморим към неговата идея за това как трябва да играе Манчестър Юнайтед остана твърда през по-голямата част от времето му начело, но мениджърът все пак опита нова формация срещу Нюкасъл на Боксинг дей с обещаващи резултати.

Решението на наставника на Юнайтед да промени предпочитаната си схема 3-4-3 дойде само няколко месеца, след като заяви, че „дори папата“ не може да го накара да промени методите си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages