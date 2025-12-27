Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Доргу за първи си гол за Манчестър Юнайтед: Не знаех, че съм способен на това

Доргу за първи си гол за Манчестър Юнайтед: Не знаех, че съм способен на това

  • 27 дек 2025 | 14:38
  • 624
  • 0

Защитникът на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу коментира победния си гол срещу Нюкасъл (1:0) в домакинския мач от 18-ия кръг на английската Висша лига.

„Беше добър удар. Не знаех, че съм способен на това, но бях наистина щастлив да вкарам първия си гол на този стадион. Беше невероятно. Просто приложих това, което Рубен Аморим ме посъветва за увереност и всичко останало. Мисля, че се справих добре. Просто видях топката да пада и я изстрелях.

Практикувам това на тренировки, така че мисля, че ми помогна“, цитира Sky Sports думите на 21-годишния датчанин.

Доргу вкара първия си гол за Манчестър Юнайтед. Той се присъедини от Лече през февруари 2025 година.

Снимки: Imago

