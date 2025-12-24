Популярни
Целта пред Бруно Фернандеш е да се завърне за дербито с Ман Сити

  • 24 дек 2025 | 01:13
  • 148
  • 0

В щаба на Манчестър Юнайтед се надяват, че капитанът на отбора Бруно Фернандеш ще бъде напълно възстановен от контузията си за дербито с Манчестър Сити. Двубоят от 22-рия кръг на Премиър лийг е насрочен за 17 януари.

Според "Таймс", очакванията са португалският полузащитник да пропусне общо пет мача – четири от първенството и един за ФА Къп.

Фернандеш получи травма в меките тъкани по време на срещата с Астън Вила, загубена с 1:2. Той беше заменен на полувремето, но впоследствие се оказа, че контузията му не е толкова сериозна, колкото се предполагаше първоначално.

През настоящия сезон португалецът има 17 мача в Премиър лийг, в които е вкарал 5 гола и е направил 2 асистенции.

Снимки: Imago

