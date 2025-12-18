Тотнъм готов да се раздели с играча, донесъл последния голям трофей на клуба

Тотнъм е готов да продаде играча, чийто гол донесе последния голям трофей на клуба. Бренън Джонсън отбеляза попадението, което донесе победата на лондончани срещу Манчестър Юнайтед на финала на Лига Европа, но скоро може да се раздели с "шпорите".

Според "Би Би Си" Тотнъм се опитва да го продаде и ще се раздели с него при добра оферта. Най-голям интерес към Джонсън има от страна ан Кристъл Палас, но няколко клуба следят ситуацията. Самият играч може да е склонен да напусне, тъй като му предстои участие на Световното първенство с Уелс и той ще иска да играе редовно следващите месеци.

BBC Sport understands that Spurs are open to letting Brennan Johnson leave should they receive a suitable offer 💰 pic.twitter.com/zLADVe4Tnm — Match of the Day (@BBCMOTD) December 18, 2025

Миналия сезон Бренън беше голмайстор на "шпорите" във Висшата лига с 11 попадения, а голът му срещу Ман Юнайтед в Билбао ще остане във фолклора на клуба, тъй като той сложи край на 17-годишно чакане за трофей. След пристигането на Томас Франк през лятото Джонсън не получава много шансове за изява и има шест мача като титуляр в първенството.

