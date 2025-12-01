Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. В Тотнъм са провели специална среща след трите поредни загуби и освиркванията от трибуните

В Тотнъм са провели специална среща след трите поредни загуби и освиркванията от трибуните

  • 1 дек 2025 | 14:29
  • 178
  • 0

Футболистите на Тотнъм са провели специална среща, на която е било обсъдено породилото се все по-сериозно напрежение с феновете на клуба в последните седмици. “Шпорите” загубиха в събота от Фулъм, което бе и тяхно десето домакинско поражение в рамките на година. Никога в историята си лондончани не са имали повече домакински загуби. Именно този резултат маркира края на тежката седмица за Тотнъм, в която те допуснаха три поредни негативни резултата в столичните дербита с Арсенал и Фулъм, а между тях и в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион
Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Именно при второто попадение на “котиджърс” се чуха не малко силни освирквания към вратаря Гулиелмо Викарио, който сгреши фатално, подарявайки топката на противника с нескопосан пас извън наказателното поле. Футболистите на отбора от северен Лондон са решили да демонстрират своята единност като се събират в центъра на терена преди началото на двубоите и опитат да призоват привържениците за по-положително отношение.

Мениджърът на тима Томас Франк пък обяви, че освиркванията към Викарио са дошли от хора, които на са “истински фенове” на клуба. Десният бек Педро Поро също опита да защити своя съотборник след грешката с пост в “Инстаграм.

Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм
Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ули Хьонес с критики към предишни треньори на Байерн, Ливърпул и Матеус

Ули Хьонес с критики към предишни треньори на Байерн, Ливърпул и Матеус

  • 1 дек 2025 | 13:28
  • 638
  • 0
Деко: Когато имате футболисти като Ямал, Кубарси, Гави и Балде, не нужно да купувате играчи

Деко: Когато имате футболисти като Ямал, Кубарси, Гави и Балде, не нужно да купувате играчи

  • 1 дек 2025 | 13:19
  • 933
  • 0
Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

  • 1 дек 2025 | 13:08
  • 374
  • 0
Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

  • 1 дек 2025 | 12:35
  • 382
  • 0
Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 1999
  • 3
Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

  • 1 дек 2025 | 11:27
  • 4364
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:00
  • 4499
  • 9
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16746
  • 32
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4409
  • 3
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 12131
  • 32
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 1829
  • 1
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 7234
  • 9