В Тотнъм са провели специална среща след трите поредни загуби и освиркванията от трибуните

Футболистите на Тотнъм са провели специална среща, на която е било обсъдено породилото се все по-сериозно напрежение с феновете на клуба в последните седмици. “Шпорите” загубиха в събота от Фулъм, което бе и тяхно десето домакинско поражение в рамките на година. Никога в историята си лондончани не са имали повече домакински загуби. Именно този резултат маркира края на тежката седмица за Тотнъм, в която те допуснаха три поредни негативни резултата в столичните дербита с Арсенал и Фулъм, а между тях и в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Тотнъм продължи да разочарова на своя стадион

Именно при второто попадение на “котиджърс” се чуха не малко силни освирквания към вратаря Гулиелмо Викарио, който сгреши фатално, подарявайки топката на противника с нескопосан пас извън наказателното поле. Футболистите на отбора от северен Лондон са решили да демонстрират своята единност като се събират в центъра на терена преди началото на двубоите и опитат да призоват привържениците за по-положително отношение.

Мениджърът на тима Томас Франк пък обяви, че освиркванията към Викарио са дошли от хора, които на са “истински фенове” на клуба. Десният бек Педро Поро също опита да защити своя съотборник след грешката с пост в “Инстаграм.

Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages