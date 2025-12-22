Паратичи напуска Тотнъм и вече е в Италия за новата си работа

Фабио Паратичи вече е в Италия и е напът да стане новият спортен директор на Фиорентина, след като е постигнал договорка с клуба от Серия А, съобщава “Кориере дела Сера”. В информацията се допълва, че паралелно той води преговори за прекратяване на договора си с Тотнъм.

Очаква се Паратичи да подпише петгодишен контракт на „Стадио Франки“, а основният му приоритет ще бъде да подсили отбора през януарския трансферен прозорец. Целта е да се осигури оставането в елита през сезон 2025-26, преди да се постави началото на нов и амбициозен проект с тосканци.

Изданието добавя, че Паратичи ще направи поне четири или пет входящи трансфера през зимния прозорец и възнамерява да утвърди на поста треньора Паоло Ваноли. Дългосрочното бъдеще на наставника обаче неизбежно ще зависи от резултатите в следващите седмици.

В момента Фиорентина се намира на дъното на класирането в Серия А, но в неделя записа първата си победа за сезона, надигравайки Удинезе с 5:1 у дома.

През януари 2023 г. 53-годишният Паратичи получи 30-месечна забрана да работи във футбола заради участието му във финансови манипулации по време на дейността му в Ювентус, заради което трябваше да напусне поста си в Тотнъм. На него той се завърна в средата на октомври, но вече е на крачка от напускане.