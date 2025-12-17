Популярни
  • 17 дек 2025 | 16:51
  • 167
  • 0
Тотнъм бързо се превръща във фаворит за Тер Стеген

Английският Тотнъм проявява интерес към вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген, твърди каталунското издание “Спорт”. Вестникът допълва, че лондончани са разочаровани от сериозния спад във формата на настоящия си страж Гулиелмо Викарио и сред хората в клуба все повече се засилва усещането, че трябва да бъде привлечен солиден конкурент на италианеца. Викарио допусна няколко сериозни грешки в последните седмици и дори влезе в пререкания с феновете, които го освиркаха бурно след поредната грешка при поражението от Фулъм.

Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм
Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

От своя страна Барселона се опитва да се освободи от Марк-Андре тер Стеген и от голямата му заплата. През лятото двете страни влязоха в сериозен конфликт, след като на “Камп Ноу” бе привлечен Жоан Гарсия от Еспаньол и почти веднага бе определен за нов номер едно под рамката. Германецът категорично отказа да напусне, а вместо това се подложи на операция, която го извади от игра за месеци. Националният вратар на Бундестима се завърна в игра вчера в мача за Купата на краля, но през януари ще потърси отбор, в който може да играе редовно и да трупа минути, за да е в оптимално състояние за Мондиал 2026. До момента интерес към него са проявили от Бешикташ, Болоня и Аякс, но преминаване в Премиър лийг ще бъде много по-атрактивна възможност за Тер Стеген, особено ако получи уверение, че ще бъде първи избор за вратарския пост в Тотнъм.

Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер
Интер се прицели в италиански национал за наследник на Ян Зомер
Снимки: Gettyimages

