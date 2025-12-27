Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул ще посрещне Уулвърхамптън в мач от Премиър лийг на 27 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 17:00 часа на легендарния стадион "Анфийлд". Главен съдия на срещата ще бъде Саймън Хупър, който ще има отговорната задача да ръководи този мач от английското първенство. Двата отбора се изправят един срещу друг в последния кръг преди края на календарната година.

Ливърпул заема шестата позиция в класирането на Премиър лийг с 29 точки от 17 изиграни мача, като тимът е отбелязал 28 гола и е допуснал 25. Мърсисайдци се намират в битката за местата, осигуряващи участие в европейските турнири, и победа в този двубой би им позволила да се доближат до челната четворка. От друга страна, Уулвърхамптън е в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-то място с едва 2 точки от 17 срещи. "Вълците" имат катастрофална голова разлика от 9 отбелязани и 37 допуснати попадения, което ги прави най-слабия отбор в лигата. За гостите всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване, макар шансовете им да изглеждат все по-минимални.

Ливърпул демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. "Червените" постигнаха важна победа като гост срещу Тотнъм с 2:1 (20.12.2025), след което надиграха Брайтън с 2:0 (13.12.2025) на "Анфийлд". В Шампионската лига тимът на Арне Слот записа ценен успех с 1:0 срещу Интер в Милано (09.12.2025). Преди това мърсисайдци завършиха наравно с Лийдс (3:3 на 06.12.2025) и Съндърланд (1:1 на 03.12.2025). За разлика от домакините, Уулвърхамптън е в ужасяваща серия от пет поредни загуби. "Вълците" отстъпиха пред Брентфорд с 0:2 (20.12.2025), загубиха от Арсенал с 2:1 (13.12.2025), бяха разгромени от Манчестър Юнайтед с 4:1 (08.12.2025), претърпяха поражение от Нотингам Форест с 0:1 (03.12.2025) и от Астън Вила с 1:0 (30.11.2025). Разликата в моментната форма на двата отбора е огромна, което прави Ливърпул категоричен фаворит в предстоящата среща.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Ливърпул има пълно превъзходство с пет победи. Последната среща се състоя на 16 февруари 2025 г., когато "червените" надделяха с 2:1 на "Анфийлд" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 28 септември 2024 г., Ливърпул отново победи с 2:1, но този път като гост на "Молиньо". На 19 май 2024 г. мърсисайдци се наложиха с 2:0 на своя стадион, а на 16 септември 2023 г. постигнаха убедителна победа с 3:1 като гост. Петият двубой от тази серия също завърши с успех за Ливърпул - 2:0 на 1 март 2023 г. на "Анфийлд". Статистиката показва ясно доминацията на Ливърпул в директните сблъсъци, като "вълците" не са успели да спечелят точка срещу този съперник в последните години.

Вечерта ще бъде особено емоционална покрай трагичната смърт от последното лято на Диого Жота, който се превърна в клубна легенда и на двата отбора.

Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

"Вълците" и мърсисайдци се превърнаха в последните тимове, чиито фланелки носи преди да загине през този юли.

Уулвс почете Жота преди гостуването на “Анфийлд”