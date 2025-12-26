Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

Двамата синове на трагично загиналия португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача Ливърпул – Уулвърхамптън заедно с талисманите, които обикновено подгряват публиката, съобщи „Таймс“.

Жота игра и за двата отбора по време на кариерата си, а намери смъртта си заедно с по-малкия си брат в трудно обяснима от техническа гледна точка и до днес катастрофа, случила се през юли в Североизточна Испания. Към момента на трагичния инцидент Жота беше на 28 години.

Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017-а, като първоначално подписа под наем в Уулвърхамптън, а същата година стана и постоянен член на „вълците“. През 2020-а той подписа с Ливърпул за пет сезона, където по-рано тази година спечели шампионската титла в страната. А съботната среща между двата отбора е първата от смъртта на футболиста насам.

Вдовицата му Руте Кардозо и двамата им синове – Диниш и Дуарте, присъстваха на първите мачове за сезона както на Ливърпул, така и на Уулвърхамптън през август.

