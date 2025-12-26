Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

  • 26 дек 2025 | 09:30
  • 1663
  • 0

Двамата синове на трагично загиналия португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача ЛивърпулУулвърхамптън заедно с талисманите, които обикновено подгряват публиката, съобщи „Таймс“.

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Жота игра и за двата отбора по време на кариерата си, а намери смъртта си заедно с по-малкия си брат в трудно обяснима от техническа гледна точка и до днес катастрофа, случила се през юли в Североизточна Испания. Към момента на трагичния инцидент Жота беше на 28 години.

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Жота пристигна в Англия от Атлетико Мадрид през 2017-а, като първоначално подписа под наем в Уулвърхамптън, а същата година стана и постоянен член на „вълците“. През 2020-а той подписа с Ливърпул за пет сезона, където по-рано тази година спечели шампионската титла в страната. А съботната среща между двата отбора е първата от смъртта на футболиста насам.

Вдовицата му Руте Кардозо и двамата им синове – Диниш и Дуарте, присъстваха на първите мачове за сезона както на Ливърпул, така и на Уулвърхамптън през август.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Звездата на Ювентус е поставил условия, за да подпише нов договор

Звездата на Ювентус е поставил условия, за да подпише нов договор

  • 25 дек 2025 | 20:27
  • 7069
  • 3
Ман Сити ще продава играчи през януари

Ман Сити ще продава играчи през януари

  • 25 дек 2025 | 18:54
  • 10484
  • 1
Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

Чуквуезе призова за уважение към Купата на африканските нации

  • 25 дек 2025 | 18:25
  • 4259
  • 1
Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

Това беше година на разочарования, отчете бивш играч на Ювентус

  • 25 дек 2025 | 17:55
  • 3884
  • 0
Легенда на Нотингам почина на 72 години

Легенда на Нотингам почина на 72 години

  • 25 дек 2025 | 17:31
  • 6113
  • 2
"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

"Мисия невъзможна": историята на преотстъпените от Реал Мадрид

  • 25 дек 2025 | 17:04
  • 7936
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4948
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1830
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 40960
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6544
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7721
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12851
  • 2