Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Уулвс почете Жота преди гостуването на “Анфийлд”

Уулвс почете Жота преди гостуването на “Анфийлд”

  • 27 дек 2025 | 02:25
  • 70
  • 0

Играчите и треньорският щаб на Уулвърхамптън посетиха “Анфийлд”, за да почетат бившия си футболист Диого Жота, който това лято загуби живота си при трагични обстоятелства.

По-рано беше съобщено, че преди началото на мача от 18-ия кръг на английската Премиър лийг между Ливърпул (където Жота игра за последно) и Уулвърхамптън, двамата синове на покойния играч ще излязат на терена с талисманите на отборите.

Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс
Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

Жота започна кариерата си в английския елит именно при “вълците”, присъединявайки се към тях от Атлетико Мадрид през 2018 г. за 14 млн. евро. Той изигра 131 мача за тима, отбелязвайки 44 гола, към които добави и 19 асистенции. След това през септември 2020 г. Жота подписа и с Ливърпул, където бе до това лято, изигравайки 182 мача, в които оформи сметка от 65 гола и 26 асистенции. Те помогнаха на мърсисайдци да спечелят по веднъж Премиър лийг (2025), ФА Къп (2022) и Къмюнити Шийлд (2022), както и два пъти Карабао Къп (2022, 2024).

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Мачът между Ливърпул и Уулвърхамптън ще се проведе на 27 декември на „Анфийлд“.

СНИМКА: championat.com

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Юнайтед предлага на Белингам 15 милиона годишно при договор за 6 години

Юнайтед предлага на Белингам 15 милиона годишно при договор за 6 години

  • 27 дек 2025 | 01:46
  • 362
  • 0
Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

  • 27 дек 2025 | 00:43
  • 383
  • 0
Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

Реал не мисли големи движения през зимния прозорец

  • 27 дек 2025 | 00:38
  • 392
  • 0
Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

  • 27 дек 2025 | 00:15
  • 1087
  • 0
Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 13131
  • 58
Кръстев влезе от скамейката за победа на Оксфорд

Кръстев влезе от скамейката за победа на Оксфорд

  • 26 дек 2025 | 21:50
  • 2494
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 13131
  • 58
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 9180
  • 22
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 14548
  • 26
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 12661
  • 12
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 9704
  • 64
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 4994
  • 0