Уулвс почете Жота преди гостуването на “Анфийлд”

Играчите и треньорският щаб на Уулвърхамптън посетиха “Анфийлд”, за да почетат бившия си футболист Диого Жота, който това лято загуби живота си при трагични обстоятелства.

Wolves players and staff visited Anfield before their Premier League game against Liverpool tomorrow to honour Diogo Jota.



A beautiful gesture from the club. 💛 pic.twitter.com/pOdMw57HgG — CentreGoals. (@centregoals) December 26, 2025

По-рано беше съобщено, че преди началото на мача от 18-ия кръг на английската Премиър лийг между Ливърпул (където Жота игра за последно) и Уулвърхамптън, двамата синове на покойния играч ще излязат на терена с талисманите на отборите.

Синовете на Диого Жота ще са сред талисманите на Ливърпул - Уулвс

Жота започна кариерата си в английския елит именно при “вълците”, присъединявайки се към тях от Атлетико Мадрид през 2018 г. за 14 млн. евро. Той изигра 131 мача за тима, отбелязвайки 44 гола, към които добави и 19 асистенции. След това през септември 2020 г. Жота подписа и с Ливърпул, където бе до това лято, изигравайки 182 мача, в които оформи сметка от 65 гола и 26 асистенции. Те помогнаха на мърсисайдци да спечелят по веднъж Премиър лийг (2025), ФА Къп (2022) и Къмюнити Шийлд (2022), както и два пъти Карабао Къп (2022, 2024).

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Мачът между Ливърпул и Уулвърхамптън ще се проведе на 27 декември на „Анфийлд“.



СНИМКА: championat.com