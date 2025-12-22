Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

Макс Верстапен призна, че е продължил да използва психологически игри по време на битката за титлата през 2025 година срещу пилотите на Макларън, въпреки че по-рано настояваше, че вече няма нужда от подобни тактики.

През октомври четирикратният световен шампион омаловажи всякакви предположения за психо тактики срещу Ландо Норис и Оскар Пиастри, като направи сравнение между този сезон и напрегнатия му дуел с Люис Хамилтън през 2021 година.

The 2025 @cryptocom Overtake of the Year goes to... Max Verstappen 👏



This unbelievable move around the outside on Oscar Piastri at the start of the Emilia-Romagna Grand Prix earns him top spot! 🤝 #F1 pic.twitter.com/NH2aJIG1Th — Formula 1 (@F1) December 20, 2025

„Тогава това беше играта, която играех. Дали ще го направя отново? Нямам нужда - заяви Верстапен преди решителните състезания за сезон 2025. - През 2021 все още не бях печелил световна титла. Сега имам няколко, а те нямат. На този етап е естествено да си по-нервен, ако все още не си станал световен шампион, отколкото ако вече имаш тези титли.“

Въпреки това, в разговор за Viaplay след края на шампионата, Верстапен призна, че психологическите игри всъщност никога не са спирали. Интервюиращият припомни острото изказване на Верстапен, че би спечелил титлата месеци по-рано, ако караше болид на Макларън, като пилотът призна, че това е било умишлена провокация.

„Това е в мен, става автоматично - усмихна се Верстапен, запитан за коментара си. - Правя го и малко за забавление. Това са неща, които просто казваш, защото знаеш, че ще бъдат написани навсякъде. Не ми пука дали ще го кажа, или не. Понякога ми харесва, защото след това получаваш ответна реакция. Това също е част от играта.“

Снимки: Gettyimages