Ако беше шеф, Верстапен щеше да има пилот №1 и пилот №2

  • 26 дек 2025 | 10:56
  • 510
  • 0

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен даде любопитно интервю за нидерландската телевизия Viaplay, в което коментира как той бъде действал, ако бъде шеф на отбор.

Пилотът на Ред Бул засегна най-вече темата за отношенията между неговите пилоти и заяви, че при него би имало ясно разделение на първи и втори пилот. По думите на Верстапен наличието на двама равни пилоти, както, поне на теория, е при Макларън, понякога е пречка, която позволява на другите отбори да „крадат“ точки.

„Ако аз бях шеф, аз винаги бих имал пилот №1 и пилот №2. Разбира се, ще искам втори пилот, който да печели достатъчно точки, за да помага в конструкторския шампионат. Но ще имам ясно разделение на №1 и №2. Понеже в Макларън имаха двама пилоти, те бяха принудени да се откажат от някои неща със стратегията. Така че, разбира се, това беше от наша полза“, коментира Верстапен.

Снимки: Gettyimages

