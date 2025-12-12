Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт предупреди Оскар Пиастри да не напуска Макларън, ако иска отново да има шанс да се бори за световната титла.

Австралиецът завърши трети в крайното класиране за сезон 2025, въпреки че беше начело през по-голямата част от сезона, но на финала в Абу Даби съотборникът му в Макларън Ландо Норис беше този, който детронира Макс Верстапен след 4 поредни титли на нидерландеца.

You voted Oscar Piastri's early move on Lando Norris at the season finale as the @cryptocom Overtake of the Month for November/December 🗳️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/MI3etFDObb — Formula 1 (@F1) December 12, 2025

„Оскар притежава всичко необходимо, за да е световен шампион – обясни Хърбърт. – Но този сезон имаше състезания, в които той не беше на ниво и това му се отрази зле. Ако той притежаваше тази психическа устойчивост, за която говорят всички, нямаше да се стигне до загубата на титлата.

„Оскар се състезава с кола, с която можеше да печели състезания. Това е знак и аз съм сигурен, че Марк Уебър работи по този въпрос с Оскар, за да е сигурно, че това няма да се повтори.

„Към този момент съм наясно с възможността Оскар да потърси развитие на кариерата си извън Макларън, може би той е толкова разочарован, че не иска да остава там.

„Но защо ще искаш да напуснеш тима, който може да ти осигури автомобил, с който можеш да спечелиш световната титла?

„Ако Оскар отиде във Ферари, няма гаранция, че там ще получи шанс да се бори за титлата. Такава гаранция няма и в Мерцедес. В момента фаворит е Макларън и донякъде Ред Бул. Това са единствените отбори, където имаш шанс да се бориш за титлата, но в Ред Бул едната кола е за Макс.

„Дали Оскар иска да се озове в тази среда? Дали той е на този етап от кариерата си, в който да поеме такъв риск? Оскар има място в Макларън и там е сигурно, че пак ще има шанс да се бори за титлата.“

