Бивш пилот предупреди Пиастри да не напуска Макларън

  • 12 дек 2025 | 15:38
  • 510
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт предупреди Оскар Пиастри да не напуска Макларън, ако иска отново да има шанс да се бори за световната титла.

Австралиецът завърши трети в крайното класиране за сезон 2025, въпреки че беше начело през по-голямата част от сезона, но на финала в Абу Даби съотборникът му в Макларън Ландо Норис беше този, който детронира Макс Верстапен след 4 поредни титли на нидерландеца.

Мерцедес може да намали клиентите си във Формула 1
Мерцедес може да намали клиентите си във Формула 1

„Оскар притежава всичко необходимо, за да е световен шампион – обясни Хърбърт. – Но този сезон имаше състезания, в които той не беше на ниво и това му се отрази зле. Ако той притежаваше тази психическа устойчивост, за която говорят всички, нямаше да се стигне до загубата на титлата.

„Оскар се състезава с кола, с която можеше да печели състезания. Това е знак и аз съм сигурен, че Марк Уебър работи по този въпрос с Оскар, за да е сигурно, че това няма да се повтори.

Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда
Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда

„Към този момент съм наясно с възможността Оскар да потърси развитие на кариерата си извън Макларън, може би той е толкова разочарован, че не иска да остава там.

„Но защо ще искаш да напуснеш тима, който може да ти осигури автомобил, с който можеш да спечелиш световната титла?

Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!
Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

„Ако Оскар отиде във Ферари, няма гаранция, че там ще получи шанс да се бори за титлата. Такава гаранция няма и в Мерцедес. В момента фаворит е Макларън и донякъде Ред Бул. Това са единствените отбори, където имаш шанс да се бориш за титлата, но в Ред Бул едната кола е за Макс.

„Дали Оскар иска да се озове в тази среда? Дали той е на този етап от кариерата си, в който да поеме такъв риск? Оскар има място в Макларън и там е сигурно, че пак ще има шанс да се бори за титлата.“

Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му
Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му
Снимки: Gettyimages

