  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя: Пиастри вече преговаря с друг отбор

Монтоя: Пиастри вече преговаря с друг отбор

  • 20 дек 2025 | 15:07
  • 612
  • 0

Австралийският пилот на Макларън Оскар Пиастри и мениджърът му Марк Уебър вече преговарят с друг отбор от Формула 1 и спекулациите за това, че Оскар няма бъдеще в Макларън стават все по-сериозни.

Това е тезата на бившия пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който в последните дни направи няколко много силни изяви в областта на анализите и тълкуването на случилото се този сезон в световния шампионат.

Пиастри беше начело най-дълго тази година в битката за титлата – между петия и 19-я кръг, но в последните състезания изостана и завърши сезона едва трети, а световен шампион стана съотборникът му Ландо Норис.

От Макларън осигуриха равенство в битката между двамата им пилоти, но Оскар беше на мнение, че на „Монца“, където трябваше да пропусне Ландо, който пък изостана заради бавен бокс, не е получил справедливо отношение от страна на тима.

„Гарантирам ви, че Оскар Пиастри и Марк Уебър вече преговорят с друг отбор във Формула 1 – обясни Монтоя в подкаст. – Не мисля, че Марк е останал доволен от развитието на Оскар в Макларън. Марк не е много доволен от Макларън. Но въпросът е дали Оскар е много нещастен в Макларън?“

Много анализатори споделят тезата на Монтоя, но с уговорката, че сезон 2026 ще бъде използван от пилотите, за да се ориентират кой се справя най-добре с новите технически правила и едва след това ще се действа за смяна на тимове.

Снимки: Gettyimages

