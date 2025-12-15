Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил даде интересна гледна точка към противопоставянето на Макс Верстапен и двамата пилоти на Макларън, с които той се бори за световната титла тази година.

Оскар Пиастри беше начело най-дълго в шампионата – между петия и 19-я кръг, но накрая с титлата триумфира съотборникът му Ландо Норис.

„Не мисля, че на Оскар му влияе това, което прави Макс на пистата – обясни Хил. – Мисля, че Макс е наясно, че Оскар няма да се поколебае. Няма да помисли за втори път. Оскар те настига и те атакува. Веднага се хвърля в битката. И мисля, че това е едно от най-важните умения – да си агресивен и да действаш решително при изпреварванията.“

Хил се върна към инцидента между Верстапен и Пиастри в Саудитска Арабия и обясни, че там се е видяло колко сериозно може да се бори Оскар.

„Помните ли какво стана в Саудитска Арабия, когато двамата се бореха гума да гума, с контакт, Макс излезе от трасето, а след това се правеше на неразбрал и не искаше да върне позицията. Не мисля, че това по какъвто и да е начин подейства на Оскар – допълни британецът. – Затова мисля, че между двамата има малко повече уважение. Ландо не действа толкова решително срещу Макс, понякога отстъпва и мисля, че Верстапен е наясно с това.“

