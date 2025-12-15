Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

Хил: Верстапен може би уважава повече Пиастри, а не Норис

  • 15 дек 2025 | 14:36
  • 332
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил даде интересна гледна точка към противопоставянето на Макс Верстапен и двамата пилоти на Макларън, с които той се бори за световната титла тази година.

Оскар Пиастри беше начело най-дълго в шампионата – между петия и 19-я кръг, но накрая с титлата триумфира съотборникът му Ландо Норис.

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано
Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

„Не мисля, че на Оскар му влияе това, което прави Макс на пистата – обясни Хил. – Мисля, че Макс е наясно, че Оскар няма да се поколебае. Няма да помисли за втори път. Оскар те настига и те атакува. Веднага се хвърля в битката. И мисля, че това е едно от най-важните умения – да си агресивен и да действаш решително при изпреварванията.“

Хил се върна към инцидента между Верстапен и Пиастри в Саудитска Арабия и обясни, че там се е видяло колко сериозно може да се бори Оскар.

Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари
Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари

„Помните ли какво стана в Саудитска Арабия, когато двамата се бореха гума да гума, с контакт, Макс излезе от трасето, а след това се правеше на неразбрал и не искаше да върне позицията. Не мисля, че това по какъвто и да е начин подейства на Оскар – допълни британецът. – Затова мисля, че между двамата има малко повече уважение. Ландо не действа толкова решително срещу Макс, понякога отстъпва и мисля, че Верстапен е наясно с това.“

Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?
Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари

Барикело посъветва Хамилтън да не критикува Ферари

  • 15 дек 2025 | 13:23
  • 469
  • 1
Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?

Новата кола на Уилямс ще е готова предсрочно?

  • 15 дек 2025 | 10:24
  • 840
  • 0
Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

  • 15 дек 2025 | 10:09
  • 4247
  • 7
Ред Бул плаща 10 милиона евро на доктор Марко на раздяла

Ред Бул плаща 10 милиона евро на доктор Марко на раздяла

  • 13 дек 2025 | 18:41
  • 2361
  • 0
Алонсо: Имаме причина да сме оптимисти за 2026!

Алонсо: Имаме причина да сме оптимисти за 2026!

  • 13 дек 2025 | 18:26
  • 1857
  • 1
Макларън ще продължи да използва „папая правилата“

Макларън ще продължи да използва „папая правилата“

  • 13 дек 2025 | 17:25
  • 1724
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 1972
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 12846
  • 16
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 11701
  • 23
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 4401
  • 10
Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 15:07
  • 4578
  • 0
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 2584
  • 0