В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

  • 21 дек 2025 | 20:23
В Макларън се наслаждават на прекрасен коледен период - тимът спечели и двете световни титли във Формула 1 през 2025 г. – при конструкторите и при пилотите с Ландо Норис. Подобен дубъл не се е случвал от далечната 1998 г.

Норис спечели титлата не само срещу Макс Верстапен, но и – може би най-вече – срещу съотборника си Оскар Пиастри. Австралиецът водеше в световния шампионат през по-голямата част от сезона, но в крайна сметка беше изпреварен няколко състезания преди края поради период на спад във формата.

Сезон 2026 ще бъде техническо предизвикателство за всички отбори заради новите правила. Но в Макларън ще има и друга гореща тема: да не загубят Оскар Пиастри, що се отнася до психическото му състояние и мотивацията. Австралиецът е твърде важен за Макларън и ще трябва да е в отлична форма още за тестовете в Барселона в края на януари.

„Оскар ще стане световен шампион и съм убеден, че ще го направи с Макларън. Въпреки че го привлякохме, когато вече беше голям талант, ние все пак поехме риск и с двамата си пилоти: първият път, когато Оскар и Ландо караха болид от F1, беше с нас“, заяви Зак Браун, главен изпълнителен директор на Макларън.

„За голям отбор поемането на риск с млади пилоти е много удовлетворяващо. Да успеем да имаме двама пилоти номер 1 въпреки всички прогнози и слухове, че е невъзможно да постигнем това, което направихме – а именно да имаме двама фантастични пилоти, способни да спечелят по 7 състезания всеки в един сезон и които обичат да се борят един срещу друг – е наистина върхът."

Андреа Стела е на същото мнение като Зак Браун: „Всъщност тази година можехме да имаме двама шампиони“, заяви шефът на отбора пред Sky Sports. - Разликата между двамата беше толкова малка, че след квалификацията в Абу Даби мисля, че беше около 30 хилядни. Това беше цялата история на сезона.“

„30 хилядни в квалификацията, винаги много близо на пистата още от първата обиколка. Разбира се, имаше напрегнати ситуации, но те винаги бяха разрешавани по най-добрия начин. Оскар беше достоен шампион и го постигна в третия си сезон във Формула 1. Той се учи много бързо. Имаше няколко състезания, в които изпитваше затруднения, особено на писти с ниско сцепление. Той научи много бързо какво да прави. Веднага се върна към конкурентното си ниво. Неговата траектория на развитие е феноменална и със сигурност в лицето на Оскар имаме бъдещ многократен световен шампион.“

Тези две оценки от страна на Браун и Стела са изключително важни за Пиастри. Още след края на Гран При на Абу Даби австралиецът изрази надежда, че ще може да продължи и през 2026 г. при същото равенство на пистата, наблюдавано през целия сезон 2025, въпреки че Норис ще може да се похвали с номер 1 на носа на своя болид MCL40.

За Макларън ще бъде важно да гарантира на Оскар равнопоставеност с Норис. Вярно е, че австралиецът наскоро поднови договора си за няколко години напред. Но също така е вярно, че договорите могат да бъдат прекратявани, а Марк Уебър – мениджърът на Пиастри – със сигурност знае, че ако Оскар реши да се огледа, ще намери сериозен интерес от няколко отбора, търсещи топ пилот за настоящето и бъдещето. В Макларън искат да защитят своя човешки капитал, а 2026 може да бъде добър начин да даде сигурност на Пиастри в това отношение.

Снимки: Gettyimages

