Щайнер: Хамилтън има нужда от добра кола във Ферари

  • 27 дек 2025 | 11:03
  • 165
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън има нужда от добра кола във Ферари за следващия сезон, за да си върне най-добрата форма. Това е прогнозата на бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.

Хамилтън е най-успешният пилот в историята на Формула 1, но през 2025 записа най-слабия си сезон без нито един подиум и само един спечелен спринт в Китай.

Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин
Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

„Вярвам, че ако Ферари има добра кола през следващия сезон, е възможно Люис да си върне най-добрата форма – обясни колоритният италианец. – Не трябва да забравяме, че той има много добър съотборник в лицето на Шарл Леклер. Леклер се качи на подиума няколко пъти тази година, но и той не успя да спечели победа.

„Но с колата на Ферари за 2025 година подиумите се оказаха много сериозно постижение. Ако Ферари са по-конкурентни догодина, Люис ще успее отново да открие мотивацията си.“

Ди Монтедземоло сравни шансовете на Ферари с тези на аутсайдер в Серия А
Ди Монтедземоло сравни шансовете на Ферари с тези на аутсайдер в Серия А

Щайнер обаче е уверен, че и ако догодина Ферари остане далеч от битката в челото, Хамилтън най-вероятно ще се оттегли.

„Ако нещата при Ферари не се променят за следващия сезон, то със сигурност това ще е последната кампания на Люис. Той няма да се подложи отново на нещо подобно. Тази ситуация е много трудна за него, това се вижда във всяко едно негово интервю. Така че, за Хамилтън предстои решаващ сезон“, допълни Гюнтер.

Волф: Никога не съм се съмнявал в скоростта на Антонели
Волф: Никога не съм се съмнявал в скоростта на Антонели
Снимки: Gettyimages

