  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как Люис Хамилтън за малко не става пилот на Заубер

Как Люис Хамилтън за малко не става пилот на Заубер

  • 26 дек 2025 | 14:15
  • 529
  • 0

Отборът на Заубер взе участие в своето последно състезание във Формула 1 в края на сезон 2025, а то беше посетено и от основателя на тима Петер Заубер, който отдавна не заема ръководна позиция в екипа.

Впоследствие швейцарецът даде интервю за швейцарския вестник Blick, в което говори за времето на Заубер във Формула 1. Едно изненадващо разкритие, което Заубер направи в това свое интервю, беше свързано с не кой да е, а със седемкратния световен шампион Люис Хамилтън.

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

По думите на 82-годишния швейцарец преди 20 години от Макларън са искали да пласират своя млад пилот Хамилтън в редиците на Заубер, за да може британецът да натрупа състезателен опит във Формула 1 преди да премине в Макларън. Това обаче не се случва, тъй като Заубер и Макларън не успяват да се разберат за срока на този наем.

Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер
Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

„Почти никой не знае, че преди около 20 години, Люис Хамилтън за малко не кара за нас. Британецът принадлежеше на Макларън и те искаха да го пратят в Хинвил, за да трупа опит във Формула 1. Така че делегацията на Макларън се срещна с Люис, неговият баща, нашият адвокат Мониша Калтенборд и мен самия на летището в Клотен. В крайна сметка сделката се провали, защото Макларън искаха да ни го дадат за само една година, а ние настоявахме за две“, обясни Заубер.

След провала на разговорите със Заубер Хамилтън дебютира във Формула 1 с Макларън в началото на 2007 година и печели своята първа победа още в шестия си старт в Канада същата година. Британецът не успява да стане първия новобранец, който печели световната титла във Формула 1, но поправя това във втория си сезон през 2008 година. Впоследствие той печели още шест титли с Мерцедес между 2014 и 2020 и към днешна дата той е най-успешният пилот в историята на Формула 1 от статистическа гледна точка.

Снимки: Gettyimages

