Клауза в договора на Хамилтън може да затрудни Ферари

  • 24 дек 2025 | 15:15
  • 791
  • 2

Според последни информации договорът на Люис Хамилтън с Ферари включва клауза, която би позволила на британеца да удължи контракта си до края на сезон 2028.

Хамилтън се присъедини към Ферари преди началото на сезон 2025, подписвайки многогодишно споразумение. Точната продължителност на договора не беше официално обявена, но първоначално се смяташе, че той е до края на 2026 г., с опция за удължаване и за кампанията през 2027 г.

Сега обаче германското издание Bild съобщава, че контрактът на Хамилтън е до края на 2027 г., като опцията за удължаване е за сезон 2028. Решението за активиране на тази клауза е изцяло в ръцете на седемкратния световен шампион. Това би могло да постави Скудерията в трудна позиция, ако отборът реши да прави промени по-рано от предвиденото.

Германският вестник също така информира, че през 2025 г. Хамилтън е спечелил около 100 милиона евро, от които 55 милиона евро са били под формата на заплата от Ферари.

Британският пилот записа разочароващ дебютен сезон със Скудерията. Въпреки че спечели първата спринтова победа за отбора в Гран При на Китай, той не успя да се качи на подиума в основно състезание за първи път в кариерата си. В крайното класиране при пилотите Хамилтън завърши на шесто място, на 86 точки зад съотборника си Шарл Льоклер.

Притесненията в Маранело в тази посока са свързани с възможността проблемите на Хамилтън с адаптацията към колата и италианския тим да продължат, което ще отслаби Черните кончета в средносрочен план.

Снимки: Gettyimages

