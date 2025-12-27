Популярни
Георги Миланов в "Гостът на Sportal.bg"
Волф: Никога не съм се съмнявал в скоростта на Антонели

  • 27 дек 2025 | 10:05
Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф даде интересна оценка на дебютния сезон на италианския пилот на тима Андреа Кими Антонели.

„Никога не съм се съмнявал в таланта, скоростта и възможностите на Кими, но мисля, че не преценихме правилно, че още е твърде млад“, обясни Волф.

„Когато още съвсем млад се озовеш в дивия цирк, който представлява Формула 1, то трябва да се справяш със сериозно напрежение, с медиите, да оправдаеш неизбежно високите очаквания, така че на Андреа не му беше никак лесно. Но аз нямам никакви съмнения, че този сезон му беше много полезен.“

19-годишният Антонели смени Люис Хамилтън за началото на сезон 2025 във Формула 1, като тази година записа три подиума и завърши 7-и в крайното класиране със 150 точки. Двамата с Джордж Ръсел осигуриха на Мерцедес второто място в класирането при конструкторите.

