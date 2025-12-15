Популярни
Ферари за отношенията с Хамилтън: Не е толкова зле, колкото изглежда

  • 15 дек 2025 | 16:16
  • 263
  • 0

Отношенията на Люис Хамилтън с Ферари не са толкова обтегнати, колкото изглежда отстрани. Това заяви шефът на инженерния екип, който работи на състезанията Матео Тонинали, който обаче потвърди, че в Маранело са „подценили“ периода на адаптация, от който е имал нужда 7-кратният световен шампион.

„Смяната на пилоти и смяната на отбор, особено за пилот като Люис, който е прекарал 10 години в предишния му тим и е натрупал определен опит с тях, е трудно и за двете страни – обясни Тонинали. – Всеки тим работи по малко по-различен начин. Пилотът трябва да свиква с нови хора, с различни процедури. Като поставим това в контекста, то фактът е, че Люис има световни титли зад гърба си, а тази година ние не постигнахме целта си да се борим за световната титла, така че определено има недоволство.

„Мисля, че това, което се вижда отвън е много по-лошо, отколкото е в действителност положението относно отношенията на Люис с тима. Мисля, че ние изграждаме изключително позитивна връзка с Люис. Той е прекарал 10 години в един отбор, а сега ние за 10 месеца изградихме силна връзка с него.

„Но въпреки това, недоволството, резултатите, изграждат имидж – на нас и на Люис, който смятам, че изглежда много по-зле отколкото са нещата в реалността.“

Ферари не успя да спечели нито едно състезание през този сезон, а Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха пети и шести в класирането при пилотите.

Снимки: Gettyimages

