Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. През сезон 2025 Формула 1 прекъсна негативната си тенденция от последните години

През сезон 2025 Формула 1 прекъсна негативната си тенденция от последните години

  • 26 дек 2025 | 10:20
  • 1358
  • 0

В хода на сезон 2025 Формула 1 прекъсна негативната тенденция, която се наложи в световния шампионат през последните години, след като нито едно от състезанията не беше спряно с червен флаг.

Разбира се, тук трябва да направим две уточнения. Първото е фактът, че спирането на спринта в Бразилия не попада в тази статистика, тъй като това беше само спринт, а не основно състезание. Отделно червеният флаг в състезанието в Белгия също не се брои, тъй като реално той беше показан в хода на загряващата обиколка, преди да бъде даден официалният старт на надпреварата на „Спа“. Подобна беше ситуацията и в спринта в Маями, който също беше спрян още преди неговия старт заради проливен дъжд.

След като направихме тези две уточнения, можем да заявим, че сезон 2025 беше първият от 2019 насам, в който нито едно състезание не беше спряно с червен флаг. В периода 2020-2024 се проведоха общо 107 основни състезания, в които бяха показани сумарно 23 червени флага след различни инциденти или заради лоши метеорологични условия.

През последните години се спират повече състезания отвсякога - какви са плюсовете и минусите?
През последните години се спират повече състезания отвсякога - какви са плюсовете и минусите?

През 2025 година обаче нямаше нито едно спиране на състезание, с изключение на описаните по-горе случаи. От една страна това показва високият стандарт на пилотиране от страна на пилотите, които се опазват от големи инциденти, но от друга е доказателство за сравнителната липса на битки за пистата, в които най-често виждаме инциденти – малки и големи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА одобри спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул за сезон 2026

ФИА одобри спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул за сезон 2026

  • 25 дек 2025 | 14:43
  • 5010
  • 0
Хамилтън и Леклер с обръщение към феновете на Ферари: Беше трудна година

Хамилтън и Леклер с обръщение към феновете на Ферари: Беше трудна година

  • 25 дек 2025 | 14:41
  • 4631
  • 2
Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

Ландо Норис победи Зак Браун в картинг състезание

  • 24 дек 2025 | 19:53
  • 2821
  • 0
742 изпреварвания във Формула 1 за сезон 2025

742 изпреварвания във Формула 1 за сезон 2025

  • 24 дек 2025 | 18:32
  • 2480
  • 3
Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

Тимът на Верстапен сключи дългосрочен договор с Мерцедес

  • 24 дек 2025 | 17:37
  • 9291
  • 0
Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

Защо Верстапен не платил сметката за вечерята на пилотите

  • 24 дек 2025 | 17:23
  • 6783
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4971
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1847
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 40990
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6584
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7755
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12901
  • 2