През сезон 2025 Формула 1 прекъсна негативната си тенденция от последните години

В хода на сезон 2025 Формула 1 прекъсна негативната тенденция, която се наложи в световния шампионат през последните години, след като нито едно от състезанията не беше спряно с червен флаг.

Разбира се, тук трябва да направим две уточнения. Първото е фактът, че спирането на спринта в Бразилия не попада в тази статистика, тъй като това беше само спринт, а не основно състезание. Отделно червеният флаг в състезанието в Белгия също не се брои, тъй като реално той беше показан в хода на загряващата обиколка, преди да бъде даден официалният старт на надпреварата на „Спа“. Подобна беше ситуацията и в спринта в Маями, който също беше спрян още преди неговия старт заради проливен дъжд.

След като направихме тези две уточнения, можем да заявим, че сезон 2025 беше първият от 2019 насам, в който нито едно състезание не беше спряно с червен флаг. В периода 2020-2024 се проведоха общо 107 основни състезания, в които бяха показани сумарно 23 червени флага след различни инциденти или заради лоши метеорологични условия.

През последните години се спират повече състезания отвсякога - какви са плюсовете и минусите?

През 2025 година обаче нямаше нито едно спиране на състезание, с изключение на описаните по-горе случаи. От една страна това показва високият стандарт на пилотиране от страна на пилотите, които се опазват от големи инциденти, но от друга е доказателство за сравнителната липса на битки за пистата, в които най-често виждаме инциденти – малки и големи.

