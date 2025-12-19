Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен обясни, че не чувства като загуба това, че не успя да се пребори за пета поредна титла и Ландо Норис го детронира с 2 точки разлика на финала на сезон 2025.

Първата половина на кампанията се оказа трудна за Макс, който след „Зандвоорт“ изоставаше на 104 точки от тогавашния лидер Оскар Пиастри. След това обаче дойде бурното развитие на RB21, грешките на Макларън, включително и двойната дисквалификация в Лас Вегас.

„Аз го виждам така, всъщност не загубихме битката за титлата, тъй като ние никога не сме били част от нея – обясни Макс пред Viaplay. – Като погледнем целия сезон, то ние никога не сме имали шанс да се борим.

„Двамата пилоти на Макларън си отнеха доста точки един от друг. И заради това, когато ти се бориш сам, нещата за теб започват да изглеждат по-добре и започваш да догонваш. Няколко катастрофи или стратегически грешки, дисквалификации и в един момент вече си в битката. Но не смятам, че наистина сме изпуснали титлата.

„Мисля, че можем да сме щастливи, че имахме възможност да се борим в този шампионат. Ние нито веднъж не бяхме начело в класирането и също така получихме много подаръци.

„Определено не съм загубил шампионата заради инцидента в Барселона. Мисля, че трябва да обърнем повече внимание на местата, където имахме възможност да се състезаваме. В Австрия, ме извадиха от пистата. Но в състезанията преди това имахме толкова много проблеми. Грешки при боксовете, уикенди, в които нищо не се получаваше както трябва. Така че имаше много неща, които можехме да направим по-добре.

„И разбира се, Макларън бяха дисквалифицирани в Лас Вегас. Ако това не се беше случило, ние нямаше да сме в битката. Зависи от гледната точка. В крайна сметка, няма значение дали е една точка, половин точка или 20 точки. Когато не печелиш, значи не печелиш. Или си бременна или не. Няма средно положение, нали?“

