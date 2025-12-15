Марко: Верстапен щеше да е шампион, ако Хорнър беше уволнен по-рано

Доктор Хелмут Марко напуска Ред Бул и Формула 1 в края на този месец, но на изпроводяк бившият пилот потвърди някои от спекулациите от последните години – за битката за власт, за ролята на Кристиан Хорнър и вината, която носи той за срива в представянето на тима.

„В медиите беше описано, че с Хорнър водим битка за власт, но в случая нямаше нищо лично – обясни Марко пред вестник De Limburger. – Заедно с Диди Матешиц, аз основах Ред Бул Рейсинг през 2005. Назначихме Хорнър за шеф на тима, а аз отговарях за него. По принцип, властта винаги беше в Австрия – ние взимахме решенията.

From his karting years to Formula 1... 🥹



Lando Norris returns to the FIA Awards stage, but as World Champion! 🙌#F1 pic.twitter.com/NvNJoW0IqX — Formula 1 (@F1) December 12, 2025

Ред Бул плаща 10 милиона евро на доктор Марко на раздяла

„Помня едно парти от 2022 година, преди Гран При на Австрия. Диди беше там, но здравето му беше много влошено. Кристиан дойде при мен и ми каза: „Той няма да изкара до края на годината“. От този момент нататък Кристиан започна сближаването с Чалерм Йовидия.

„Когато Диди почина, по-късно през 2022, Кристиан направи всичко възможно, за да вземе контрола върху Ред Бул Рейсинг с помощта на Йовидия. А аз се опитах да не допусна това заради интересите на австрийските акционери.“

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

В крайна сметка усилията на Марко се увенчаха с успех, но цената беше уволнението на Хорнър през юли тази година.

„Не, това не е моя победа – допълни Хелмут. – Трябваше да действаме, защото представянето ни в състезанията се влошаваше. И ако го бяхме направили по-рано, щяхме по-рано да подобрим представянето си на пистата и Макс Верстапен щеше да стане световен шампион тази година. Напълно съм уверен в това.“

Какво ще прави доктор Марко след Формула 1?

Смяната на Хорнър с Лоран Мекис се отрази добре на Ред Бул, като тимът започна отново да побеждава и Верстапен се бори за световната титла до самия край на сезона.

„Тези последни години с Хорнър не бяха никак приятни – потвърди Марко. – Той играеше мръсни игрички. Помните ли, когато казах, че мексиканците имат проблеми с концентрацията в сравнение с нидерландците и германците по времето на Серхио Перес? Това беше изфабрикувано, най-вероятно от тях.

„Същото важи и за твърдението от 2024, че аз към заявил, че развитието на нашия двигател изостава и най-вероятно ще загубим Форд като партньор. Никога не съм казвал това, но Хорнър искаше да се отстрани. Заради подкрепата, която получих от Макс в Джеда, това не стана.“

Доктор Марко удобно пропуска, че скандалното му изказване за Перес беше пред австрийската тв Servus и е трудно да се смята, че точно тази му изява е била изфабрикувана от лагера на Хорнър.

Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

Но битката на Марко с Хорнър завърши успешно за австрийците, след като Кристиан загуби подкрепата на Йовидия.

„Все по-често успявахме да докажем, че Хорнър лъже за най-различни неща – потвърди Марко. – След като Чалерм осъзна това, той промени мнението си.“

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages