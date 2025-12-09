Макс Верстапен все пак ще запази своя инженер и за сезон 2026

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен изглежда, че все пак ще запази Джанпиеро Ламбиасе като свой състезателен инженер и за сезон 2026, въпреки появилите се слухове, че британецът може да заеме нова позиция в Ред Бул.

Официално: Ерата "Хелмут Марко" в Ред Бул приключи

През 2025 година Ламбиасе пропусна състезанията в Австрия и Белгия, в които той беше заместен от бившия инженер на Дениъл Рикардо – Саймън Рени. По непотвърдена информация Ламбиасе е трябвало да пропусне и уикенда в Катар, но е решил да не го прави, след като е видял, че Верстапен има реален шанс да се пребори за световната титла.

Доктор Марко: Сега беше правилният момент да си тръгна

Вероятно зад тези отсъствия на Ламбиасе се крие сериозен проблем в неговото семейство, което беше и причината да се появи информация, че догодина той ще заеме нова позиция, която ще му позволи да работи изцяло в базата на Ред Бул в Милтън Кийнс. Сега обаче racingnews365.com съобщава, че Ламбиасе ще продължи да бъде състезателен инженер на Верстапен и през 2026 година, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages