Три оферти за Гризман

Нападателят на Атлетико Мадрид, Антоан Гризман, е получил няколко предложения от чуждестранни клубове, които вече са на масата. Въпреки че договорът на френския ветеран с мадридския клуб е до 2027 г., е възможно той да смени клубната си принадлежност в края на настоящия сезон.

Според информация на Debats Sports, Гризман е получил оферти от три различни клуба и трансфер през лятото изглежда напълно осъществим.

Интересът към нападателя идва от отбори от САЩ, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Известно е, че Гризман предпочита да завърши кариерата си в МЛС, като вече има конкретно предложение от Шарлът.

Въпреки това, саудитският Ал-Ахли и Ал-Уахда от ОАЕ също са в надпреварата за подписа на французина и са отправили своите оферти.

През този сезон в Ла Лига Гризман е отбелязал пет гола в 17 мача, но е започнал като титуляр само в пет от тях.

