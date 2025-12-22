Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Три оферти за Гризман

Три оферти за Гризман

  • 22 дек 2025 | 07:45
  • 1661
  • 1
Три оферти за Гризман

Нападателят на Атлетико Мадрид, Антоан Гризман, е получил няколко предложения от чуждестранни клубове, които вече са на масата. Въпреки че договорът на френския ветеран с мадридския клуб е до 2027 г., е възможно той да смени клубната си принадлежност в края на настоящия сезон.

Според информация на Debats Sports, Гризман е получил оферти от три различни клуба и трансфер през лятото изглежда напълно осъществим.

Интересът към нападателя идва от отбори от САЩ, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Известно е, че Гризман предпочита да завърши кариерата си в МЛС, като вече има конкретно предложение от Шарлът.

Въпреки това, саудитският Ал-Ахли и Ал-Уахда от ОАЕ също са в надпреварата за подписа на французина и са отправили своите оферти.

През този сезон в Ла Лига Гризман е отбелязал пет гола в 17 мача, но е започнал като титуляр само в пет от тях.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дибала е отказал на Бока Хуниорс

Дибала е отказал на Бока Хуниорс

  • 22 дек 2025 | 07:26
  • 1257
  • 0
Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

  • 22 дек 2025 | 07:02
  • 2669
  • 0
Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти

  • 22 дек 2025 | 06:29
  • 1762
  • 0
Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

Крпило на Атлетико Мадрид с поредна контузия

  • 22 дек 2025 | 05:52
  • 1427
  • 0
Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

Ювентус си отдъхна за Франсиско Консейсао

  • 22 дек 2025 | 05:03
  • 1291
  • 0
Диого Коща се разбра с Порто за нов договор до 2030 г.

Диого Коща се разбра с Порто за нов договор до 2030 г.

  • 22 дек 2025 | 04:30
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 3061
  • 3
Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

  • 22 дек 2025 | 07:02
  • 2669
  • 0
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 10454
  • 2
Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 33343
  • 813
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 30095
  • 86
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 19821
  • 16