  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Гризман проговори откровено за отношенията си с Меси в Барселона

Гризман проговори откровено за отношенията си с Меси в Барселона

  • 11 окт 2025 | 04:18
  • 154
  • 0
Гризман проговори откровено за отношенията си с Меси в Барселона

Антоан Гризман прекара няколко сезона в отбора на Барселона, където беше съотборник на Лионел Меси. Сега френският нападател разкри какви са били отношенията му с аржентинската суперзвезда.

Според Гризман, по време на престоя му в каталунския клуб, в пресата са циркулирали множество слухове, че Меси е недоволен от него. Френският футболист обаче сега опроверга тези твърдения и разкри истината.

„Когато играех там, пресата пишеше, че Меси не ме харесва. На това той ми каза: да се успокоя, медиите просто си играят с нас. На терена винаги доказваше. Даваше ми дузпите и празнуваше головете ми, сякаш той самият ги е вкарал“, спомня си Гризман.

Френският нападател официално премина в Барселона на 12 юни 2019 г. Той прекара три сезона в клуба, преди да напусне през лятото на 2022 г. Наскоро Гризман отбеляза своя 200-тен гол за Атлетико Мадрид, за което му бяха необходими 454 мача.

Снимки: Gettyimages

